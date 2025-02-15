ÂçÃ«æÆÊ¿¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Æ©¤±¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÁûÆ°¤ËÊÑ²½¡¡¡Ö²áµî¤Î100ÇÜ¤ÎÈóÆñ¤ò¡Ä¡×ÀÕÇ¤¼Ô¤¬ÀâÌÀ
ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤â¡ÈÆ©¤±¤Æ¡É¤¤¤¿
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î³ÆµåÃÄ¤¬Â³¡¹¤È¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âµ¡Ç½¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤âºò½Õ¥¥ã¥ó¥×¤ÇÆ©¤±¤ë¡¢ÇË¤ì¤ë¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Ï1Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤¬¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÁûÆ°¤«¤é1Ç¯¡¢ÌäÂê¤¬¤Û¤È¤ó¤É²ò·è¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï½Õµ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎ×¤à¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬ºÇ½é¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬³«¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¡£µ»ö¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÇØÃæ¤ÎÊ¸»ú¤À¡£Âç¤¤¯¡¢ÂçÃÀ¤Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¡ÖR.SASAKI¡×¤ÎÇØ¥Í¡¼¥à¤¬°ìºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢Á´30µåÃÄ¤Î¤â¤Î¤ò¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊÂç¼ê¤Î¥Ê¥¤¥¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¼Ò¤¬À½Â¤¡£ºò½Õ¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÆþ¤ì¤¿¾å°á¤¬Æ©¤±¤ë¡¢ÇË¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¤ÈÌäÂêÅÀ¤¬È¯³Ð¤·¡¢Áª¼ê¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë½ÄÄ¹¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿ÇØ¥Í¡¼¥à¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¡ÖÁª¼ê¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ïº£µ¨¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬2023Ç¯°ÊÁ°¤Î¤â¤Î¤ËÌá¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê¸»ú¤¬Âç¤¤¯¡¢¸ü¼ê¤ÎÀ¸ÃÏ¡¢Áª¼ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¡¢´À¤¬À÷¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¥í¡¼¥É¥°¥ì¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËMLBµ¡¹½¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±À½ÉÊÃ´Åö»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥í¡¼¥é¥ó»á¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î²þÁ±¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä°Õ¸«¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¡£ºòÇ¯¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢Èà¤é¤¬Ë¾¤ó¤ÀÄ´À°¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ëµ»ö¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÉü³è°Ê¾å¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ºÇ¤â´î¤Ö½¤Àµ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È±£¤ì¤¿²þÁ±¤âÊóÆ»¡£ºòµ¨¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢4¤Ä¤ÎÂÎ·¿ÊÌ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡ÖÂçÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£À½Â¤¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎCEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ë¡¼¥Ó¥ó»á¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤¬Îò»Ë¾å¼õ¤±¤Æ¤¤¿ÈóÆñ¤Î100ÇÜ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë