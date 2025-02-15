¼¯Åç¡¡µ´ÌÚ¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¾þ¤ì¤º¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×¡Öµ»½Ñ¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¸þ¾å¤¬É¬Í×¡×¾ÅÆî¤ËÎíÇÔ
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¡¡¾ÅÆî¡¡1¡½0¡¡¼¯Åç¡Ê2025Ç¯2·î15Æü¡¡¥ì¥â¥óS¡Ë
¡¡¼¯Åç¤Îµ´ÌÚÃ£¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤Ï¡¢¤Û¤í¶ì¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤³¤½Àª¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¾ÅÆî¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¼õ¤±ÅÏ¤·¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÆþ¤ê¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¸å¤í¤Ø¤Î½Å¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹Å¸³«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤ÏÀîºêF»þÂåÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö»ß¤á¤ë¡¢½³¤ë¡×¤Îµ»½Ñ¤ò½Å»ë¤·¤¿¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ñ¥¹¤ÎÀºÅÙ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼°Ê³°¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏË³¤·¤¯¡¢¸åÈ¾¤Ï¥·¥å¡¼¥È2ËÜ¤È¶ìÀï¡£¡Ö¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÄÌ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¶¼°Ò¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÄÌ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¤Ë¾¯¤·Æ¨¤²¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÎÌÖ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µ»½Ñ¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¸þ¾å¤¬É¬Í×¡×¤È½¤Àµ¤ò´ü¤·¤¿¡£