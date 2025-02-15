¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ´ØÅìÃÏ¶èÁª¡ÛÅÚ²°ÃÒÂ§¡¡ÃÏ¶èÁª½é£Ö¤Ï»Ð¡¦ÀéÌÀ¤Î¤ª¤«¤²¡©¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Çµ¡ÖÂè£·£°²ó´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤Ï£±£µÆü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤ÎÅÚ²°ÃÒÂ§¡Ê£´£°¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬Æ¨¤²¤Æ£±Ãå¡£ÄÌ»»£³£¸²óÌÜ¡¢£Çµ£³²óÌÜ¤Î£Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¿ÊÆþ¤ÏÏÈ¤Ê¤ê¤Î£³ÂÐ£³¡£¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¶¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤ÈÀè¥Þ¥¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¤Ï½àÍ¥¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àè¤Ë²ó¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´°Éõ·à¤òËþÂ¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¤Ç¤Ï»Ð¡¦ÀéÌÀ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤â¼Â¸½¡£·ë²Ì¤ÏÃÒÂ§¤¬£±Ãå¤ÇÀéÌÀ¤Ï£³ÃåÀËÇÔ¡£¡Ö°ì½ï¤ËÍ¥½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â½àÍ¥¤Ç¿¤Ó¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÍ¥¾¡Àï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Àá°ì¥Ñ¥ï¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿»Ð¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤â¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤Æ£Ö¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£³¤ÄÌÜ¤Î£Çµ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¶èÁª¤Ï½éÀ©ÇÆ¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡£´ØÅì¥Á¥ã¥ó¥×¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ£±Ç¯´Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡££³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÇ¯Ëö¤ÎÂçÉñÂæ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£