¡ÚÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÛÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡Øßê¤¤ÎÀÄÅ·Åã¡Ù4¡Á7·î¤Ë³«ºÅ¡ª
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤¬2025Ç¯4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ßÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡ÊR¡Ë ßê¤¤ÎÀÄÅ·Åã¡Ê¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡Ë¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü10ÅÀ¡Ë
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï1994Ç¯¤«¤é¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ë¿äÍýÌ¡²èºîÉÊ¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯7000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
TV¥¢¥Ë¥á¤Ï1996Ç¯¤«¤é25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢TVÊüÁ÷¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦·à¾ì±Ç²è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¤À¤¬¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¹â¹»À¸ÃµÄå¤Î¹©Æ£¿·°ì¡ª¡¡ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¡ª¡¡¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¿¿¼Âµá¤á¡¢¥³¥Ê¥ó¤ÏÆæ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ßÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡ÊR¡Ë ßê¤¤ÎÀÄÅ·Åã¡Ê¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡Ë¡Ù¤Ï ¡¢2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñÅìÊõ·Ï¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ëºÇ¿·±Ç²è¡¦·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¾å450¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅ·Ë¾²óÏ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ëÅ¸¼¨Áõ¾þ¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡Ö¤Á¤Ó¥¥ã¥é¡×¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¢¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅÐ¾ì¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥½¥é¥«¥é¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¹çÀ®¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅÀÅô¤Ê¤É¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉÕ¤Å¸Ë¾ÂæÆþ¾ì·ô¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¤·¼¡Âè¡¢ÊÌÅÓ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ·Å´ã¤ÎÅ·¶õÅÔ»Ô¡Ê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡Ë¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¤¸Åìµþ¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡ÊR¡Ë¤È¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ï¤½¤³¤½¤³Î¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö°ã¤¨¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¡ÖÅìµþ¤Î¹â¤¤·úÊª¤Ç¤ä¤ë¥³¥Ê¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤â¤¢¤ëÄøÅÙÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¤ò¤º¤é¤·¤ÆÎ¾Êý¹Ô¤¤¿¤¤Êý¡¢1Æü¤ÇÎ¾Êý²ó¤ë¶¯¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
¡ÊC¡ËTOKYO-SKYTREE
¡ä¡ä¡ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü10ÅÀ¡Ë
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï1994Ç¯¤«¤é¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ë¿äÍýÌ¡²èºîÉÊ¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯7000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
TV¥¢¥Ë¥á¤Ï1996Ç¯¤«¤é25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢TVÊüÁ÷¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦·à¾ì±Ç²è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¤À¤¬¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¹â¹»À¸ÃµÄå¤Î¹©Æ£¿·°ì¡ª¡¡ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¡ª¡¡¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¿¿¼Âµá¤á¡¢¥³¥Ê¥ó¤ÏÆæ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡Ö¤Á¤Ó¥¥ã¥é¡×¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¢¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅÐ¾ì¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥½¥é¥«¥é¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¹çÀ®¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅÀÅô¤Ê¤É¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉÕ¤Å¸Ë¾ÂæÆþ¾ì·ô¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¤·¼¡Âè¡¢ÊÌÅÓ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë2025Ç¯4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ·Å´ã¤ÎÅ·¶õÅÔ»Ô¡Ê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡Ë¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¤¸Åìµþ¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡ÊR¡Ë¤È¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ï¤½¤³¤½¤³Î¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö°ã¤¨¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¡ÖÅìµþ¤Î¹â¤¤·úÊª¤Ç¤ä¤ë¥³¥Ê¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤â¤¢¤ëÄøÅÙÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¤ò¤º¤é¤·¤ÆÎ¾Êý¹Ô¤¤¿¤¤Êý¡¢1Æü¤ÇÎ¾Êý²ó¤ë¶¯¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
¡ÊC¡ËTOKYO-SKYTREE