¼Â¤Ï¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤è¤êÌÌÇò¤¤¡©¡¡ËÜµ¤¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤Î¥¹¥¹¥á¡¡SUV¿Íµ¤¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÌ¥ÎÏ
¹µÁÅª¤ÊSUV¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶¦´¶
ÅÔ»Ô¸þ¤¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¨¤ë¡¢SUV¤Î¿Íµ¤¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢²þÁ±¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ÏÁê»¦¤µ¤ì¤¿¤È¡¢¸øÅª¤Êµ¡´Ø¤¬»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡ÊIEA¡Ë¤Ë¤è¤ëÈ¯É½¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ËÇ®Ãæ¡¡¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼ 250¡¡¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ 90¡¡¥°¥ì¥Ê¥Ç¥£¥¢¡¡Á´188Ëç
Âç¤¤¯½Å¤¤SUV¤Ï¡¢¼êº¢¤ÊÂç¤¤µ¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤è¤êÇ³Èñ¤¬°¤¤¡£²áµî10Ç¯´Ö¤Ç¡¢µ»½ÑÅª¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¾è¤êÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¤È¡¢Æ±Åù¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤ä·ÚÌý¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤¿¤È¿ä·×¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼¹É®¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤¬½êÍ¤¹¤ë½éÂå¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¤Ç2021Ç¯¤ËÇä¤ì¤¿SUV¤Ï¡¢¾èÍÑ¼ÖÁ´ÂÎ¤Î50¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬2023Ç¯¤Ë¤Ï60¡ó¤ØÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£
SUV¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö¹µÁÅª¤Ê¤â¤Î¤À¡£ËÜµ¤¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¡¢¥¸¡¼¥×¡¦¥é¥ó¥°¥é¡¼¤ä¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥Æ¥£¥°¥¢¥ó¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤Î¥Æ¥¹¥é¡¦¥â¥Ç¥ëY¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢SUV¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç°ì³ç¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥ó¥°¥é¡¼¤È¥â¥Ç¥ëY¤Ï¡¢Æ±¤¸ÌÜÅª¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°¼Ô¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê°Ï©¤¬Á°Äó¡£¤À¤¬¸å¼Ô¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤òÀÑ¤ß¤ä¤¹¤¤¼Ö¹â¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢ÅÅÆ°¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ï¥´¥ó¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ËÜÊª¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤¨¡¢°Ï©Áö¹Ô¤¬¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼Åª¤Ë»×¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÁõ¤Ã¤¿¤À¤±¤ÎSUV¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Á°ÎØ¶îÆ°¤Ç¤â¡¢¤Ç¤³¤Ü¤³Æ»¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼Â¤Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤¬Âç¹¥¤¡¡°ìÈÖ³Ú¤·¤¤»Å»ö
¼Â¤Ï¡¢É®¼Ô¤Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤¬Âç¹¥¤¤À¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤ÎÁö¹Ô²ñ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤¤½µËö¤ò²á¤´¤»¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤à¤·¤í¡¢AUTOCAR¤ÇºÇ¤â³Ú¤·¤¤»Å»ö¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤¹¤ë»þ¡£ÄÌ¾ï¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÎÀÐ¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÀèÆü¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼ 250¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ 90¤ÎÈæ³Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤òµß½Ð¤¹¤ë¡¢¼¹É®¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÈÆ±Î½
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¡¢½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë½éÂå¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÇÌ¤ÊÞÁõÏ©¤òÁö¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¡£¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤â¹¥¤¤À¤¬¡¢ÉÝ¤¬¤ê¤À¤«¤é¡¢¹¶¤á¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡£
Âç¼«Á³¤Ë¤¢¤ë»ÜÀß¤ä¡¢¹¤¤ÅÚÃÏ¼«ÂÎ¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Î¤¿¤á¡¢»Å»ö¤Ç¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤È¤Ï¶èÊÌ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£±Ñ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¡¼¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÓÆ»¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤òÁö¤ë¤³¤È¤È¤â°Û¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°È÷¤µ¤ì¤¿Æ»Ï©¤È¤¤¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¦¥§¥¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ¤ÊÞÁõÏ©¤â¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅç¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÁö¹Ô¤¬Æñ¤·¤¤¶è´Ö¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¾è¤ê¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÁöÇË¤Ç¤¤ë¶è´Ö¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Î°Ï©¤À¤È»×¤¦¤·¡¢É®¼Ô¤âÁö¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¡£
¥Ð¥¤¥¦¥§¥¤¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤ª¹¥¤¤Ê±Ñ¹ñ¿Í¤Ê¤é¡¢GLASS¤È¤¤¤¦´ØÏ¢¶¨²ñ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤³¤Î°Ï©¤ò¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£Áö¤ë¸¢Íø¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ¤¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¡¡¼ñÌ£¤È¼Â±×¤âÎ¾Î©
ËÜµ¤¤ÎÀìÍÑ¥³¡¼¥¹¤ò»î¤¹¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡£¤¦¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Í§¿Í¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¡¢Í§¿Í¤¬¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¤Î¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é½õ¤±¤Æ¡¢¤ªÃã¤ò°û¤à¡£Ç®Ãæ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿Å¾µ»½Ñ¤âËá¤«¤ì¤ë¡£
¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤òÃµ¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¡¢±Ñ¹ñ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥³¡¼¥¹¤ò³«Êü¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥»¥ó¥¿¡¼¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£É®¼Ô¤Ï¿ô10²ó¤ÈË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ì¤¤À¤ËË°¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥È¥è¥¿¡¦¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼ 2.8D-4D ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥À¡¼¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥¤¥Í¥ª¥¹¡¦¥°¥ì¥Ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó 3.0T ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼
Áö¹ÔÎÁ¶â¤Ï¡¢¿ô10¥Ý¥ó¥É¡Ê¿ô1000±ß¡Ë¤È¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£Â®ÅÙ°è¤ÏÄã¤¯¡¢ËØ¤É¤Î¿Í¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¡£½¼Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¡¢¤µ¤Û¤É¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤â¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´°Á´¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î¤½¤ì¤è¤êÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥¹¥ê¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·¤²¼¤¬¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹¥¤¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦µ¡³£¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÁö¤ì¤ë¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¡£
¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¼ñÌ£¤È¼Â±×¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥È¤òÀÑ¤ó¤À¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò¸£°ú¤Ç¤¤ë¡£°ì²È¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤·¡¢»Å»ö¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¸Å¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Þ¤ÇÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¶²¤é¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤Ë¸«¤¨¤ëSUV¤òÇã¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤ËÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡£