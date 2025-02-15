¥¥¹¥Þ¥¤µÜÅÄ¡¡¶¦±é¼Ô¤Îµ»¤ò¡È´°Á´ºÆ¸½¡É¡Ö¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×ÀëÅÁÂâÄ¹Ì³¤á¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²èÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç»Ê²ñ
¡¡Kis¡½My¡½Ft2¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÀëÅÁÂâÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖÀèÇÚ¤Ï¤ª¤È¤³¤Î¤³¡¡¤¢¤á¤Î¤ÁÀ²¤ì¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»Ê²ñ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ËÁÆ¬¡¢°ì¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡ÖËÜÆü¡¢»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡Ö¤Ñ¤¤¤Î¤³¡×¡ÊÆ±ºî¤ÎÎ¬¾Î¡ËÀëÅÁÂç»È¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î²Ö²¬¤Þ¤³¤ÈÌò¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¡Ê29¡Ë¤é¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë´°àú¤Ê¹õ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖÁ°¤Ë¤ÏÇßÅÄ¤Î³Ú²°¤òË¬¤ì¡¢¥è¡¼¥è¡¼¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇßÅÄ¤¯¤ó¤¬¥è¡¼¥è¡¼¤¬¾å¼ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÇßÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸ØÄ¥¤Ê¤·¤Ç¡¢ËÍ¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½¬ÆÀ¤·¤¿µ»¤ò°ì½Ö¤Ç¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶Éþ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡¢µÜÅÄ¤Ï¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£