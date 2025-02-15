¿Í¹©±ÒÀ±¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡£±§Ãè¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë3¤Ä¤ÎÈ¯¸«
¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ì¤ÄÌ¤ÃÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯±§Ãè¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±§Ãè¤Ë´Ø¤ï¤ëÏÃ¤Ã¤ÆÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢1·î¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿±§Ãè¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë3¤Ä¤ÎÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¶²»Â®¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±
¤Þ¤º¤Ï¿·È¯¸«¤ÎÏÇÀ±¾ðÊó¤«¤é¡£
WASP-127b¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤³¤ÎÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÉÃÂ®9kmÄ¶¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÏµå¾å¤Î²»Â®¤ÏÉÃÂ®340m¡£Â®¤¹¤®¤ÆµÕ¤ËÁÛÁü¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢³Ø½Ñ»ïAstronomy & Astrophysics¤Ë·ÇºÜ¡£ÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ò¡¦¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥óÂç³Ø¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÎDavid Cont»á¤Ï¡¢Ž¢·Ï³°ÏÇÀ±¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç®¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¤ä²½³ØÅª¥×¥í¥»¥¹¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÏÇÀ±·ÁÀ®¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤Îµ¯¸»¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤óŽ£¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎµåÂ®¤Î200ÇÜ⁉︎ Ä¶²»Â®¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
¿Í¹©±ÒÀ±¤Î¹âÅÙ¡¢ÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
²ÃÂ®¤¹¤ë±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÈæÎã¤·¤Æ¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤¬Å·ÂÎ²èÁü¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¡£¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢SpaceX¤ÏStarlink¤Î¿Í¹©±ÒÀ±·²300µ¡¤Îµ°Æ»ÊÑ¹¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¹âÅÙ550km¤ÇÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¹©±ÒÀ±¤ò350km¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡ÊÄã¤¤¹âÅÙ¤ÎÊý¤¬¡Ë¡¢¹âÂ®°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¹©±ÒÀ±¤¬¤¿¤È¤¨¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¥Ü¥±¤ë¡¢ÃÏµå¤Î±Æ¤Ë¿Í¹©±ÒÀ±¤¬Æþ¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨ÂÀÍÛ¸÷¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡¢¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¼ÂºÝ¤³¤ÎÂÐºö¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤Ë¤è¤ë²èÁü¼Ì¤ê¹þ¤ß¤Ï60¡ó¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥Á¥ê¤ÎNSF¥ô¥§¥é¡¦C¡¦¥ë¡¼¥Ó¥óÅ·Ê¸Âæ¤Ç¤Î´ÑÂ¬¾ì¹ç¡Ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¹âÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏµå¶áËµ¾®ÏÇÀ±¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤¹¤ë²½³Ø¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£SpaceX¤Ï¡¢NSF¤ÎÂ¾¤Ë¤â¹ñºÝÅ·Ê¸³ØÏ¢¹ç¡ÊIAU¡Ë¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¹âÅÙ°Ê³°¤ÎÂÐºö¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
¿Í¹©±ÒÀ±¤¬Å·ÂÎ²èÁü¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤à¡£¤¸¤ã¤¢¹âÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¤«
¿Í¹©±ÒÀ±¤¬¤È¤é¤¨¤¿Ž¢±§Ãè¥¸¥§¥Ã¥ÈŽ£¤Î²èÁü
ºÇ¸å¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¹©±ÒÀ±¡ÊStarlink¤È¤ÏÊÌ¡Ë¤¬Âª¤¨¤¿¾×·âÅª¤Ê²èÁü¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢½ÅÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¸÷¤µ¤¨¤âÃ¦½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¸÷Â®¤Ë¶á¤¤Â®ÅÙ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÎ³»Ò¤ò¥¸¥§¥Ã¥ÈÊ®¼Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊªÍý¸½¾Ý¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NASA¤ÎÅ·Ê¸´ÑÂ¬±ÒÀ±Ž¢¥Á¥ã¥ó¥É¥éXÀþ´ÑÂ¬±ÒÀ±Ž£¤¬»£±Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤ÎXÀþ²èÁü¤Ï¡¢1200Ëü¸÷Ç¯Î¥¤ì¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤«¤éÊ®½Ð¤¹¤ëµðÂç¤ÊÊª¼Á¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¤¬¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Î²¿¤«¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤â¤Î¡£C4¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÌ¤ÃÎ¤Î¾ã³²Êª¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ÎXÀþ¤òÊü¼Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤¬²¿¤Ê¤Î¤«Àµ³Î¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó»£±Æ¤µ¤ì¤¿C4¤Ë¤ÏV»ú·¿¤ÎÏÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤«¤éÊ®¤½Ð¤¹¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÊªÂÎ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¢¤ëµðÂç¤Ê¥¸¥§¥Ã¥È¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âV»ú¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ¹¤µ¤Ï700¸÷Ç¯¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£±§Ãè¤Î¹Âç¤µ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë²èÁü¤Ç¤¹¤Í¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ë¡È²¿¤«¡É¤¬¾×ÆÍ¡£¿Í¹©±ÒÀ±¤¬¤È¤é¤¨¤¿Ž¢±§Ãè¥¸¥§¥Ã¥ÈŽ£¤Î²èÁü