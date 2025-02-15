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fun setISOPriority() {
// ...
val availablePriorityModes = mStaticInfo.characteristics.get(
CameraCharacteristics.CONTROL_AE_AVAILABLE_PRIORITY_MODES
)
// ...
// Turn on AE mode to set priority mode
reqBuilder[CaptureRequest.CONTROL_AE_MODE] = CameraMetadata.CONTROL_AE_MODE_ON
reqBuilder[CaptureRequest.CONTROL_AE_PRIORITY_MODE] = CameraMetadata.CONTROL_AE_PRIORITY_MODE_SENSOR_SENSITIVITY_PRIORITY
reqBuilder[CaptureRequest.SENSOR_SENSITIVITY] = TEST_SENSITIVITY_VALUE
val request: CaptureRequest = reqBuilder.build()
// ...
}
⚪︎Àµ³Î¤Ê¿§²¹ÅÙ¤È¿§¹ç¤¤¤ÎÄ´À°
Android 16¤Ç¤Ï¥×¥í»ÅÍÍ¤ÎÆ°²èÏ¿²è¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿§²¹ÅÙ¤È¿§¹ç¤¤¤ÎÈùÄ´À°¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥á¥é¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹ÀßÄê¤Ï¸½ºß¡¢ÇòÇ®Åô¤äÆÞ¤ê¡¢Í¼Êë¤ì¤Ê¤É¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¡ÖCONTROL_AWB_MODE¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸æ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖCOLOR_CORRECTION_MODE_CCT¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê´Ø¿§²¹ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀµ³Î¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖCOLOR_CORRECTION_COLOR_TEMPERATURE¡×¤È¡ÖCOLOR_CORRECTION_COLOR_TINT¡×¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
fun setCCT() {
// ... (Your existing code before this point) ...
val colorTemperatureRange: Range<Int> =
mStaticInfo.characteristics[CameraCharacteristics.COLOR_CORRECTION_COLOR_TEMPERATURE_RANGE]
// Set to manual mode to enable CCT mode
reqBuilder[CaptureRequest.CONTROL_AWB_MODE] = CameraMetadata.CONTROL_AWB_MODE_OFF
reqBuilder[CaptureRequest.COLOR_CORRECTION_MODE] = CameraMetadata.COLOR_CORRECTION_MODE_CCT
reqBuilder[CaptureRequest.COLOR_CORRECTION_COLOR_TEMPERATURE] = 5000
reqBuilder[CaptureRequest.COLOR_CORRECTION_COLOR_TINT] = 30
val request: CaptureRequest = reqBuilder.build()
// ... (Your existing code after this point) ...
}
⚪︎¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¥È¥¥ã¥×¥Á¥ã¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
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Android 16¤Ç¤ÏUltra HDR²èÁü¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤²è¼Á¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HEIC·Á¼°¤ÎUltra HDR²èÁü¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î²èÁü¤ÏImageFormat¥¿¥¤¥×¡ÖHEIC_ULTRAHDR¡×¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎJPEG·Á¼°¤ÎUltra HDR²èÁü¤Ë»÷¤¿¥²¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥×¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ultra HDR¤ÎAVIF¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤ËAndroid 16¤Ç¤ÏISO 21496-1¥É¥é¥Õ¥ÈÉ¸½à¤ÎUltra HDR¤ËÄÉ²Ã¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥×·×»»¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¿§¶õ´Ö¤ò¼èÆÀ¤ª¤è¤ÓÀßÄê¤¹¤ëµ¡Ç½¤äSDR¥²¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿HDR¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Ù¡¼¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
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Android 16¤Ç¤ÏRuntimeColorFilter¤ÈRuntimeXfermode¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤·¤¤¤ÃÍ¤ä¥»¥Ô¥¢¡¢¿§ÁêºÌÅÙ¤Ê¤É¤ÎÊ£»¨¤Ê¸ú²Ì¤òºîÀ®¤·¤ÆÉÁ²è¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Android 13°Ê¹ß¤Ç¤ÏAGSL¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆShaders¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥àRuntimeShaders¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤API¤Ï¤³¤ì¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆColorFilters¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëAGSL¤òÍøÍÑ¤·¤¿RuntimeColorFilter¤È¡¢¥½¡¼¥¹¥Ô¥¯¥»¥ë¤È°¸Àè¥Ô¥¯¥»¥ë´Ö¤ÎAGSL¥Ù¡¼¥¹¤Î¥«¥¹¥¿¥à¹çÀ®¤È¥Ö¥ì¥ó¥É¤ò¼ÂÁõ¤Ç¤¤ëXfermode¸ú²Ì¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
private val thresholdEffectString = """
uniform half threshold;
half4 main(half4 c) {
half luminosity = dot(c.rgb, half3(0.2126, 0.7152, 0.0722));
half bw = step(threshold, luminosity);
return bw.xxx1 * c.a;
}"""
fun setCustomColorFilter(paint: Paint) {
val filter = RuntimeColorFilter(thresholdEffectString)
filter.setFloatUniform(0.5)
paint.colorFilter = filter
}
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Android¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤´¤È¤Ë¥¢¥×¥ê¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¸úÎ¨À¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢¹ñºÝ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢·øÏ´À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ß´¹À¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÆ°ºî¤ÎÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
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Android 15¤Ç¤ÏAndroid 15¡ÊSDK 35¡Ë¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ë¥¨¥Ã¥¸¥Ä¡¼¥¨¥Ã¥¸¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤ÏR.attr#windowOptOutEdgeToEdgeEnforcement¤òtrue¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤¬Android 16¡ÊBaklava¡Ë¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢R.attr#windowOptOutEdgeToEdgeEnforcement¤ÏÈó¿ä¾©¤È¤Ê¤êÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤Ï¥¨¥Ã¥¸¥Ä¡¼¥¨¥Ã¥¸¤ò¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Android 16 Beta 2¤È¤Î¸ß´¹À¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤¬¥¨¥Ã¥¸¥Ä¡¼¥¨¥Ã¥¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢R.attr#windowOptOutEdgeToEdgeEnforcement¤Î»ÈÍÑ¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¨¥Ã¥¸¥Ä¡¼¥¨¥Ã¥¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Compose¤ÈViews ¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯ ¥Ú¡¼¥¸¤Î¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤Ç·üÇ°»ö¹à¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
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Android 16°Ê¹ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏBODY_SENSORS¸¢¸Â¤Ï¡ÖHealth Connect¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëandroid.permissions.health¤Î¾ÜºÙ¤Ê¸¢¸Â¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇBODY_SENSORS¤Þ¤¿¤ÏBODY_SENSORS_BACKGROUND¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿API¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ëandroid.permissions.health¸¢¸Â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¥¿¥¤¥×¤äAPI¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¿¥¤¥×¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Wear Health Services¤ÎHEART_RATE_BPM
¡¦Android¥»¥ó¥µ¡¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎSensor.TYPE_HEART_RATE
¡¦Wear ProtoLayout¤ÎheartRateAccuracy¤ÈheartRateBpm
¡¦FOREGROUND_SERVICE_TYPE_HEALTH¤Ç¤ÏBODY_SENSORS¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëandroid.permission.health¸¢¸Â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤¬¤³¤ì¤é¤ÎAPI¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ÜºÙ¸¢¸Â¤òÍ×µá¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¢¸Â¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ç¡¼¥¿¤ÎAndroid¥Ç¡¼¥¿¥¹¥È¥¢¤Ç¤¢¤ëHealth Connect¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¸¢¸Â¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
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Android 16¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÎtargetSDK¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¶¯²½¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤ÇÌäÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏremoveLaunchSecurityProtection API¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÊÝ¸î¤ò¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼ÊÝ¸î¤Î¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀÈ¼åÀ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤ËÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
val iSublevel = intent.getParcelableExtra("sub_intent", Intent::class.java)
iSublevel?.let {
it.removeLaunchSecurityProtection()
startActivity(it)
}
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Android 16 Beta 2 is here! 🚀— Android Developers (@AndroidDev) February 13, 2025
Pro camera features like hybrid auto-exposure and precise color adjustments, UltraHDR image updates, new AGSL effects, and more. Make sure to test against the latest behavior changes! ¢ª https://t.co/DnathOuqg2#Android16 pic.twitter.com/C7YjKlcf26
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