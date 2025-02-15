¡Ø³°¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÝ¤¤¡Ù¸µÌî¸¤¢ª¤½¤ì¤Ç¤â¤ªÍ§¤À¤Á¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡Ä¸¼´Ø¤Ç¸«¤»¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ù¤¬µã¤±¤ë¤È10ËüºÆÀ¸¡Ö´èÄ¥¤ì¤Ã¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö´¶Æ°¡×
Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¸µÌî¸¤¡¦¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¡£Âç¹¥¤¤Ê¸¤Í§¤Ë²ñ¤¨¤ë¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¸¼´Ø¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ï10Ëü7000²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡ÖÀ¨¤¤¹¬¤»¤½ー¡ª¡×¡ÖËþÂµ¤¤Ê¾Ð´é¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø³°¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÝ¤¤¡Ù¸µÌî¸¤¢ª¤½¤ì¤Ç¤â¤ªÍ§¤À¤Á¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡Ä¸¼´Ø¤Ç¸«¤»¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ù¡Û
¤ª³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¸µÌî¸¤¡¦¤½¤é¤Á¤ã¤ó
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Øtiyo(@eruza0203)¡Ù¤µ¤Þ¤Ï¡¢1ºÐ¤Þ¤Ç»³Ãæ¤ÇÌî¸¤¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤½¤é¡×¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È14ºÐ¤ÎÇ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÝ¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢º£¤Ç¤â²È¤ÎÃæ¤«¤é¤ª³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¶²ÉÝ¤Ç¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤ÈÂÎ¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡Ä¡£
¤³¤ÎÆü¤â¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£
¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ò¼«Í³¤ËÁö¤ê²ó¤ë¤³¤È¤â¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë¤¤¤ë¸¤Í§¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤âÂç¹¥¤¡ª¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤ª³°¤Ø¤È½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¡Ä¤Ç¤â¤ª³°¤ÏÉÝ¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê³ëÆ£¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÁ´¿È¤ò¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤é¤Á¤ã¤ó¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÔ°Â¤¬¾¡¤ê¡¢ºÆ¤ÓÂ¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£
¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¿ÉÊú¶¯¤¯¡¢¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤Î¥Úー¥¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë°Â¿´¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤âºÆ¤ÓÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¡¢°ìÊâ¡¢°ìÊâ¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¸¼´Ø¤Ø¤ÈÊâ¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ç¤ÏÊÌ¸¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤ã¤®²ó¤ë¤½¤é¤Á¤ã¤ó
¤³¤¦¤·¤ÆÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª³°¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Ìµ»ö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ËÅþÃå¡ª¿Í´Ö¤Î¤³¤È¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¡ª
¿Í¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÈò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤Ë¤ªÁê¼ê¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¡¢Â¾¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê±ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¼«Í³¤Ëñ¥ÁÖ¤ÈÁö¤ê²ó¤ë¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»þ¤ËÃÏÌÌ¤Ë¥´¥í¥´¥í¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò»¤¤êÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¥ë¥ó¥ë¥óµ¤Ê¬¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤´µ¡·ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Û¤É¡ª
¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Úー¥¹¤Ê¤¬¤é¤â¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ç³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È´èÄ¥¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡ª
¤¿¤Ã¤×¤ê¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ÇÍ·¤ó¤À¤êÂ¾¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤½¤é¤Á¤ã¤ó¡£µ¢¤ê¤Î¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¹Ô¤¯Á°¤Ë¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª
Âç¹¥¤¤Ê¸¤Í§¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ÏInstagram¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï10Ëü7000²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÀ¨¤¤¹¬¤»¤½ー¡ª¡×¡ÖËþÂµ¤¤Ê¾Ð´é¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂçËþÂ¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ç¤Î»Ñ¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤§¤È¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Øtiyo(@eruza0203)¡Ù¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤é¤Á¤ã¤ó¤¬Æü¡¹¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±µïÇ¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¾¯¤·¤º¤ÄÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë°ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤½¤é¤Á¤ã¤ó¡£Â¾¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¼¤ÒÂ¾¤ÎÅê¹Æ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤½¤é¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ötiyo(@eruza0203)¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤·¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£