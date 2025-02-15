¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ»Ò¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë¿²»Ñ¡Ù¤ËÌåÀä¤ÎÀ¼¡ÖÂº¤¤¡Ä¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡©¡×¤È2ËüºÆÀ¸
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¸¤¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡©Instagram¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç2Ëü5000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢»Ò¸¤¤Î¿²»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÌåÀä¤¹¤ëÊý¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ»Ò¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë¿²»Ñ¡Ù¤ËÌåÀä¡Û
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÎÙ¤Ç¿²¤ë»Ò¸¤
¥³ー¥®ー¤Î»Ò¸¤¡Ö¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡×·¯¤Ï¡¢¥¥Ä¥Í¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤ªÍ§Ã£¤À¤È»×¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤ó·¯¤Ï¥¥Ä¥Í¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¤¤Ã¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ö¡¢¥¥Ä¥Í¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¼ä¤·¤µ¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2É¤¤¬ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤ó·¯¤È¥¥Ä¥Í¤µ¤ó¤ÏÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¿§¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤Æ¤ó¤Æ¤ó·¯¤«°ì½ÖÇº¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¥¤¥¿¥º¥é¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¡Ä¡ª
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¡¢¤¹¤ä¤¹¤ä¤Èµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤êÂ³¤±¤ë¤Æ¤ó¤Æ¤ó·¯¡£
¤½¤Î¿²»Ñ¤òÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤éÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤Æ¤ó¤Æ¤ó·¯¤¬¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤â¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤ó·¯¤¬³ú¤ó¤ÇÀéÀÚ¤Ã¤¿·ÁÀ×¤¬¡Ä¡£
¤É¤¦¤ä¤é¤Æ¤ó¤Æ¤ó·¯¤Ï¿²¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤òÅð¤ó¤Ç¥¤¥¿¥º¥é¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥¿¥º¥é¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ä°¦¤¤¿²»Ñ¤ò¸«¤¿¤éÅÜ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤Ä¤Í¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Âç¤¤µ¤Ê¤Î¤¬¤Þ¤¿²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤«¤ß¤«¤ß¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¸ý¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©£÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¸¤¤È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï
ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¤Æ¤ó¤Æ¤ó·¯¤¬¥¥Ä¥Í¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤ËÉú¤»¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¸å¤í»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ãæ¤Î2É¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë¸å¤í»Ñ¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¡Ä¡ª
¤Þ¤¿¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤ó·¯¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤ò´Å³ú¤ß¤·¤ÆÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Ã»¤¤¤¢¤ó¤è¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆËË¤¬´Ë¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤«¤Æ¤ó¤Æ¤ó·¯¤Ï¥¥Ä¥Í¤µ¤ó¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Û¤É¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â2É¤¤Ë¤ÏÂç¿ÆÍ§¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó·¯¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤äÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öoebitendon¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öoebitendon¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¿¹²¼ºé
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£