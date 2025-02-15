¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¡¡¥Þ¥óU¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¼é¸î¿À¥ô¥£¥«¡¼¥ê¥ª¤¬Éüµ¢¤«
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¼é¸î¿À¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥°¥ê¥¨¥ë¥â¡¦¥ô¥£¥«¡¼¥ê¥ª¤Ïº£ÀáÉüµ¢¤ò¿ë¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¸½ºß¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç14°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Îº£Àá¤ÎÁê¼ê¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤À¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß13°Ì¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«2¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ß¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Ð½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤À¡£
¡Ö¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´Ö·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Î²¿¿Í¤«¤Ï¡¢º£¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤À¡£¥ô¥£¥«¡¼¥ê¥ª¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Í½Äê¤è¤êÁá¤¯Éüµ¢¤·¤¿Áª¼ê¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï2½µ´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³10Æü´Ö¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê²æ¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¡Ê¡ØThe Athletic¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥ô¥£¥«¡¼¥ê¥ª¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï°Ê¹ß¡¢Â¼ó¤Î¹üÀÞ¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£GK¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¥ó¡¦¥¥ó¥¹¥¡¼¤â²ÃÆþ°Ê¹ß¡¢Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¥ô¥£¥«¡¼¥ê¥ª¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¤ä¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥é¥ó¥±¤é¤Ï°ú¤Â³¤º£Àá¤â·ç¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤È¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¡¦¥¦¥É¥¸¥§¤âÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£