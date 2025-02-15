¡ÚÃæÆü¡Û¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤ÎºÂ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¾ù¤é¤ó¡ª¡×°æ¾åÂÎÀ©¡¢ÂÐ³°»î¹ç½é¾¡Íø¡ª16°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç¸÷¤Ã¤¿5Ç¯ÌÜÆâÌî¼ê¤ÎÂ¸ºß´¶¡Ö¤Þ¤¸¡¢¥ì¥Ù¥Á¡ª¡×
ÅÚÅÄ¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÃæÆü¤Ï15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNA¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµ¹ÌîÏÑ¡Ë¤Ë8¡Ý6¤È¾¡Íø¡£¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤¬ÀèÀ©2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢°æ¾å°ì¼ù¿·´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤È¤Ê¤ëÂÐ³°»î¹ç½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ÚÃæÆü¡Û¡ÖÆóÍ·´Ö¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ï¼è¤ì¤ë¡×¡¡Î©Ï²À¯¸¢¤«¤é°æ¾åÀ¯¸¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÈÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹Áª¼ê¡É¤Ëµå³¦OB¤¬ÃåÌÜ¡ÖÅ·À¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ÃæÆüÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÅÚÅÄÎ¶¶õ¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¡Ö2ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¾åÎÓ¤¬ÀèÀ©¤Î±¦±Û¤¨2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©¡£Â³¤¯¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿±»ô¹Ò¾ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°éÀ®ÆþÃÄ¤·¤¿º¸ÏÓ¡¢»°±º¿ð¼ù¤¬²ÜÌ¾Ã£É×¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â4²ó¤ËÁê¼ê¼ººö¤â¤«¤é¤ó¤ÇºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢Æó»à°ìÎÝ¤ÇºÆ¤ÓÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÚÅÄ¤¬±¦ÍãÀþ¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£9²ó¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÈÄ»³Í´ÂÀÏº¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç¥À¥á²¡¤·¤Î2ÅÀ¤â²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢16°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤È¿·ÂÇÀþ¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤¬¸«¤¨¤¿»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¸÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1ÈÖ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤âµÏ¿¤·¤¿ÅÚÅÄ¤ÎÂÇ·â¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÎÝ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤È¡¢4²ó¤âµå¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê±¦ÍãÀþ¤Ø±¿¤Ó¡¢Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸µ¡¹¼éÈ÷ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÆþÃÄ»þ¤«¤éÆóÍ·´ÖÄêÃå¤Ø´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï³«Ëë¤ò2·³¤Ç·Þ¤¨¡¢½é¾º³Ê¤Ï6·î¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ï114»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤âºòµ¨¤Ï17»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÚÅÄ¤Ï8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÈÇòÀï¤Ç¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë²¼È¾¿È¼çÆ³¤Î¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤ÎºÂ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¾ù¤é¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡¢ÂÇ·â¤ÎÊÑ²½¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¡¢¥ì¤Ù¥Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏºòÇ¯Í··â¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹¶¼é¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹Â¼¾¾³«¿Í¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢ÅÚÅÄ¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ë²ÝÂê¤ÎÂÇ·â¤ËÌÜÅÓ¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢Í··âÁè¤¤¤¬º®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤«¤é¾å°ÌÉâ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤¬Â³¤¯¤Û¤É¡¢Äì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é2¥·¡¼¥º¥ó»È¤Ã¤¿ÅÐÏ¿Ì¾¡ÖÎ¶¶õ¡×¤«¤é¡ÖÅÚÅÄÎ¶¶õ¡×¤ËÌá¤·¤ÆÎ×¤à¥·¡¼¥º¥ó¡£¤·Îõ¤ÊÍ··âÁè¤¤¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£º£¸å¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï