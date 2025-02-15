¹âÃæÀµµÁ¡¢Æþ±¡¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥é¥¤¥Ö¤¬±ä´ü¤Ë
¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¹âÃæÀµµÁ¡Ê71¡Ë¤¬14Æü¡¢Æþ±¡¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á2·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ÓÁÒ¤Þ¤Ê¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È±ä´ü¤òÈ¯É½¡ÖÀ¼¤¬¤«¤¹¤ì¤Æ½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ö2025Ç¯2·î¤Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¹âÃæÀµµÁ Billboard Live 2025¡Ù¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ëÆþ±¡¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¿¶ÂØ¸ø±éÆü¤â·èÄê¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¸ø±é¤Ï¡¢2·î19Æü¤¬4·î22Æü¡¢2·î20Æü¤¬4·î30Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¤Ï¡¢2·î26Æü¤¬3·î31Æü¡¢2·î27Æü¤¬4·î1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íý²ò¤´Î»¾µ¤Î¤Û¤É¡¢¤Ê¤Ë¤È¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤Þ¤Þ¡¢¿¶ÂØ¸ø±é¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤ÆÄº¤±ä´ü¿¶ÂØÆü¤ÎÅöÆü¤Ë¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï»ñÎÁ
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
Åìµþ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
°ËÅì»Ô,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ê©ÃÅ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²ð¸î,
¥À¥¤¥¹