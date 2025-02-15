¡Ú»³ÅÄÍµµ®¡ÛÇ®¶¸¥â¥ó¥Ï¥ó¥Þ¥Ë¥¢¡ªÈ¯ÇäÆüµÙ²Ë¤ò»öÌ³½ê¤ËÃ²´ê¡Ö1½µ´Ö¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª3Æü¡×
ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤¬¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡×¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ ⒸCAPCOM¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú»³ÅÄÍµµ®¡ÛÇ®¶¸¥â¥ó¥Ï¥ó¥Þ¥Ë¥¢¡ªÈ¯ÇäÆüµÙ²Ë¤ò»öÌ³½ê¤ËÃ²´ê¡Ö1½µ´Ö¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª3Æü¡×
¥·¥ê¡¼¥º¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö±ÑÍº¤Î¾Ú¡×¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤È¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢CM»£±Æ¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¡íÉáÄÌ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯(¹çÀ®)¤Ç»£±Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤³¤Ë¥ª¥È¥â¥¢¥¤¥ë(¥¥ã¥é)¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³¨¥³¥ó¥Æ¤Ç¤â¡¢ËÜÍè¤Ï¥½¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÃåÃÏ¤À¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö½¸ÃæÍðÉñ¡¦²öÅ·¡×(É¬»¦µ»)¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ20²óÅ¾¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹çÀ®¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¹¡É ¤È»×¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢ñÁÀå¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤¤¡¢Ã»¤¤»þ´ÖÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«»ö¡Ö½¸ÃæÍðÉñ¡¦²öÅ·¡×¤â·«¤ê½Ð¤·¡íÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸«¤»¾ì¤¬ÈäÏª½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡í¤È¡¢°ÂÅÈ¤È´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï ¡É¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼í¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤À¤ê¡¢¿©ÎÈ¤ÎÄ´Ã£¤Ê¤É¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê»ö¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ë»ö¤Ê¤é¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸½¼ÂÀ¤³¦¤«¤éËÍ¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡É ¤È¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤¢¤È2½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼Ì¿¿»£±ÆÃæ¤â¡Ö¤¢¡¼¡¢Áá¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤®¸«¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï28ÆüÈ¯ÇäÆü¤ÎÍ½Äê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢É¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¿ÈÂÎ¤òÀÞ¤ê¡¢¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¡í¡Ä»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï½éÆü½ÐÃÙ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡É ¤È¼ä¤·¤½¤¦¡£
¡íÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄÍµµ®¤È¤·¤Æ¤ÏÍÆñ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¿Í´Ö¡¦»³ÅÄÍµµ®¤È¤·¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÄË¤¤´ü´Ö¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤µ¤ó¤Ëº£¸å¡¢¥â¥ó¥Ï¥óÈ¯ÇäÆü¤Ï1½µ´Ö¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£3Æü¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É ¤È¡¢Ç®¤¤¥â¥ó¥Ï¥ó°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÂçÁ¥,
¿À»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
À¸²Ö,
³ùÁÒ,
¹©¾ì,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Û¥Æ¥ë