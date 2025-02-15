³ÐÀÃ¡ÈÀ£Á°¡É21ºÐ¤Î¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¡Ö¤³¤ì¤Ï¶âËÜÃÎ·û¡×¡¡¸×¥Õ¥¡¥ó¤Ï³Î¿®¡Ö¥ì¥Õ¥È³ÎÄêÃÆ¤«¤Ê¡×
Æ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¡¢½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¼ã¼ê¤Î¥í¥Þ¥ó°î¤ì¤ë¥¢¡¼¥Á¤Ë¸×ÅÞ¤¬´¿´î¤·¤¿¡£ºå¿À¡¦Á°Àî±¦µþ³°Ìî¼ê¤¬15Æü¡¢º£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÚÅ·¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¡Ë¤Ç3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£³ÐÀÃ´Ö¶á¤Î21ºÐ¤¬ÉÁ¤¤¤¿°ìÈ¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¶âËÜÃÎ·û¡×¡Ö³Ê¤¬°ã¤¦¡×¤Ê¤É¤È°ÎÂç¤ÊOB¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Á°Àî¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢³ÚÅ·¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀÅê¼ê¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë3¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7²ó¤Ë¤âÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÍÆÀ¤ØÂç¤¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Î¸ø¼°SNS¤¬3¥é¥ó¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¸×¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£¡Ö¹ë²÷¤ä¤Ê¡ª¡×¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤·¥ì¥Õ¥È³ÎÄêÃÆ¤«¤Ê¡×¤ÈSNS¤Ç¤ÏÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¶âËÜÃÎ·û¡×¤È¥×¥íÄÌ»»476ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿Á°Àî¤Ï¡¢ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î116»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.269¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢42ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë