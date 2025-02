明太子専門テーマパーク「めんたいパークとこなめ」は、来場者が1,400万人を達成したことを記念し、2025年2月21日(金)〜3月2日(日)に店内で「めんたいパークとこなめ来場者1,400万人達成記念イベントありがとう祭り」を開催します。

めんたいパークとこなめ

1,400万人にちなんで、直売店で商品を購入したお客様先着1,400名様にプレゼントを用意されています。

また、お子様向けのイベントやグリーティングショーにバルーンショー等楽しい企画が目白押しのイベントです。

■めんたいパークとこなめ来場者1,400万人達成記念イベントありがとう祭りを開催!

2012年12月愛知県常滑市にオープンしためんたいパークとこなめが2025年2月21日(金)〜3月2日(日)の期間、来場者1,400万人達成を記念したイベントを開催。

直売店にて4,000円以上購入のお客様を対象に、エアー三角くじやお子様限定クイズラリーイベントを実施します。

また、2025年2月22日(土)〜2月24日(月・祝)の午前・午後の部では、めんたいパーク公式キャラクターのタラコン博士・タラピヨと一緒に記念撮影ができるイベントや、2025年2月23日(日)・2月24日(月・祝)にはバルーンショーも行います。

【開催概要】

イベント名称: 「めんたいパークとこなめ来場者1,400万人達成記念イベントありがとう祭り」

開催期間 : 2025年2月21日(金)〜3月2日(日)

平日 9時30分から17時30分 休日祝日 9時から18時

開催場所 : めんたいパークとこなめ

(所在地)愛知県常滑市りんくう町1-25-4

(アクセス)りんくうインターを降りて北へ500m

■来場者全員にタラコン博士なりきりメガネプレゼント。

タラコン博士なりきりメガネをつけてみんなで記念に写真を撮ろう。

■1,400万人達成に伴い直売店購入者1,400名様にプレゼントを用意。

直売店で商品購入のお客様、先着1,400名様に明太子製品やノベルティグッズのセットをプレゼント。

■エアー三角くじの開催

直売店にて4,000円以上購入のお客様を対象に豪華景品が当たるエアー三角くじを開催します。

開催期間:2025年2月21日(金)〜3月2日(日)

レシートを三角くじコーナーに持っていき、エアー抽選機を引いて出た目に応じて景品をプレゼント。

1等〜4等まで、外れクジなしです!

■お子様限定スタンプラリー

来場の高校生以下のお子様対象スタンプラリーを開催します。

店内にある4つのスタンプを集めてノベルティガチャポンに挑戦しよう。

開催期間:2025年2月21日(金)〜3月2日(日)

備考 :参加費無料、おひとり様1回まで。

■めんたいパーク公式キャラクター タラコン博士、タラピヨとのグリーティングイベント開催

かねふく公式キャラクターのタラコン博士と、タラピヨがめんたいパークに登場。

お客様と写真撮影を行います。

2025年2月23日(日)・2月24日(月・祝)には、当日来場いただくまでサプライズ!特別ゲストも登場します。

開催期間:2025年2月22日(土)〜2月24日(月・祝)

1部10:00〜 2部13:00〜【各回30分】

開催場所:めんたいパークとこなめ フォトスポットコーナーにて

<タラコン博士>

タラコの研究では日本一の博士。

年の割には動きが早く、とんだりはねたり、いつも元気に案内してくれます。

<タラピヨ>

まだまだちっちゃなヒヨッ子たらこのタラピヨ。

かねふくの看板を背負って登場!

みんなに愛される愛嬌のある姿で飛んだり跳ねたり元気に案内してくれます。

■パフォーマーによるバルーンショー開催

バルーンで動物やお花を作ってお客様へプレゼント

開催日時:2025年2月23日(日)〜2月24日(月・祝)

1部11:00〜 2部14:00〜【各回30分】※最大50名様

備考 :参加費無料、年齢制限無し。

おひとり様1つまで。

■めんたいパークとこなめについて

めんたいパークとこなめは明太子の老舗かねふくが運営する明太子専門テーマパークです。

来て楽しい、知って楽しい、食べて楽しい。

できたて明太子の直売店やフードコーナーなど。

家族連れやカップルでも、大人から子供まで楽しめます。

【施設概要】

運営会社 :かねふくめんたいパーク

施設所在地 : 愛知県常滑市りんくう町1-25-4

代表取締役 : 大石 靖忠

事業内容 : 明太子の製造・販売、明太子を使用した製品の販売

設立 : 平成24年12月

