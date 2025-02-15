173cm¡¦9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¤Î¸µ¥ß¥¹¥¢¡¼¥¹ÆüËÜÂåÉ½¡ª¡¡ºØÆ£¶³Âå¤¬¸ì¤ë½é¿åÃå¤Îµ²±¡Ö¡Ø¿åÃå¤ÏÀäÂÐ¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈþ½÷¤¿¤Á¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ï¡¢173cm¤Î9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ä¸µ¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹ÆüËÜÂåÉ½¡¦ºØÆ£¶³Âå¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤ä¤¹¤è¡Ë¤µ¤ó¤ÎÁ°ÊÔ¡£
ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´É±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2015¡×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö2017¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ìÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤Þ¤¿2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯»£±Æ²ñ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï2023Ç¯¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù44¹æ¤ÇÈäÏª¡£173cm¡¦9Æ¬¿È¥Ü¥Ç¥£¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÃËÀ»ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»ï¤ÇÂç³èÌö¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÈþ¤·¤¤ÈþËÆ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤«¤é²Ú¤ä¤«¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ïº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬²¼ÀÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ìÏ«¿Í¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤Ë»ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºØÆ£¶³Âå¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2022Ç¯44¹æ¡Ê»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÃ¤ò¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤È¤È¤â¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºØÆ£¶³Âå¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡»þÂå¤ÎÌ´¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºØÆ£¡¡ÂÎ°é¤Î¶µ°÷¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÂÎ°é¤È²»³Ú¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë±¿Æ°¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÂÎ°é·Ï¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢¶µ°÷¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼³ØÀ¸»þÂå¤Ï´ï³£ÂÎÁà¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´³èÌö¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ºØÆ£¡¡¤Ï¤¤¡£Ãæ³Ø¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤Î»ØÆ³¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÆÊÌÚ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¿Í¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë´î¤Ó¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â´¶È¸å¤ÏÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤ÆÊ¡²¬¸©¤Î¶¯¹ë¹»¤Ø¿Ê³Ø¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢3Ç¯À¸¤ÎÂç²ñ¤Ç±éµ»¤ÎºÇÃæ¡¢¿ÙÂÓ¤òÀÚ¤ëÂç²ø²æ¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¡¢ÂÎÁà¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤¨¤Ã!?¡¡¤½¤ó¤Ê¡ª
ºØÆ£¡¡Ì´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í......¡£¤â¤¦ËèÆüµã¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÇºÇ½é¤ÎºÃÀÞ¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤½¤³¤«¤é·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¼¡¼¤È¤¤¤¦¤È¡©
ºØÆ£¡¡¡Ö¤¤¤Á¤´É±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢ÃÞ¸å¡¢È¬½÷¡¢º´²ì¤Ê¤É¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÍÌ¾¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¤¤¤Á¤´É±¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¡£¤â¤È¤â¤È»ä¤ÏAKB48¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£°®¼ê·ô¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¤è¤¯½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì½ê·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼ÂÎÁà¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ºØÆ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î¸å¡¢3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¼«Ê¬¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ê¡¢¼þ¤ê¤ÏÇ¯²¼¤Ç¾®ÊÁ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£»ä¤Î¿ÈÄ¹¤Ï173cm¤È¤È¤ê¤ï¤±¹â¤¯¡¢ÊÂ¤ó¤À»þ¤Î°ãÏÂ´¶¤â³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÂ´¶È¤ò»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ë¿½¤·½Ð¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¤³¤³¤Ë¤Ï³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤ÆÆ²¡¹¤ÈÂ´¶È¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¡£
¡¼¡¼¥ß¥¹¥¢¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆÂ´¶È¤Ã¤ÆÌµÃã¿¶¤ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤¹¤´¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬......¸«»ö¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ø¡£
ºØÆ£¡¡¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥¢¡¼¥¹¤ÏÅö»þ¡¢20ºÐ¤«¤é26ºÐ¤¬ÂÐ¾Ý¡£³°¸«¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆâÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇÇ¯¾¯¤Î20ºÐ¤Ç²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¸·¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¡©
ºØÆ£¡¡½ñÎàÁª¹Í¤Î¸å¡¢°ì¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¢ÃÏµå´Ä¶ÊÝÁ´¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É³Ø¤Ó¡¢³ÆÃÏÊýÂåÉ½¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë°ì¥ö·î¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼À¤³¦Âç²ñ¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¡ª
ºØÆ£¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤ÏËèÆü¿³ºº¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê³Æ¹ñÂåÉ½¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¡£°ì¸«²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎµÙ¤Þ¤ë½Ö´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ç»ä¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤ò»×¤¦¤È´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡¼¡¼¤¦¡Á¤ó¡£¿É¤¤»þ¤â¡¢Â¾¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤¤ä¤ì¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Â´¶È¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤ÎÆ»¤Ø¡©
ºØÆ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡¡¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò100·ï¤Û¤É¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥À¥á¤Ç¡£°ìÈÖ¤Ï¤ª¼Çµï¤¬Ì¤½Ï¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤±¤É¡¢173cm¤Î¿ÈÄ¹¤â¥¢¥À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤½¤Î¾å¡¢¤ª¼Çµï¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¹¹ð¤ä¥â¥Ç¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¥À¥á¡£
¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»Ö¸þ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤ÎºÃÀÞ¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸Þ¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤Ê¤¼ºÆ¤Ó¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¡©
ºØÆ£¡¡¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤¢¤ÈºÇ½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î»þ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¿Í¤¿¤ÁÆ±»Î¤Ê¤éÇä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿°ì¿Í°ì¿Í¤Ë»ä¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï½çÄ´¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ©¤Á¤¢¤²¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤Ï¡©
ºØÆ£¡¡ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç°áÁõ¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¤ê¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Îºî¶Ê²È¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ³Ú¶Ê¤òºÇ°ÂÃÍ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£¤¢¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦À©ºî²ñ¼Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£µÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯Æ°¤²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤¬ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤«¤âÂç¼ê¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¤âÀìÂ°·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤â½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â......
¡¼¡¼¤Ç¤â¡©¡¡º£ÅÙ¤Ï°ìÂÎ²¿¤¬¡©
ºØÆ£¡¡¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇä¤ê½Ð¤·Êý¤ÎÌÌ¤ÇÊý¸þ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ÉÔËÜ°Õ¤Ê·Á¤Ç»°¿Í¤¬Ã¦Âà¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¶É1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ï²ò»¶¡£»ä¤Ï¥è¥¬¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÄ´Íý»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«À¸³è¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÁÓ¼º´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤³¤Þ¤Ç»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºØÆ£¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤¤¤¦¤«......¡£»£±Æ²ñ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Îº¢¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
ºØÆ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯»Å»ö¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é»£±Æ²ñ¤Î±¿±Ä¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï¡Ø¥ß¥¹¥¢¡¼¥¹¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ²øëÃ¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡¼¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¥ß¥¹¥³¥ó¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¤¿¿Í¤¬¡¢»£±Æ²ñ¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¥è¥¬¤äÄ´Íý»Õ¤Î»ñ³Ê¤Ç»Å»ö¤·¤¿¤Û¤¦¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¼ýÆþ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
ºØÆ£¡¡»£±Æ²ñ¤Ï¤¤¤Á¤´É±¤Î¤È¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤È¡¢¤¢¤È2ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î»þ¡¢¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â·ÝÇ½´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¡¼»£±Æ²ñ¤Ï"¿åÃå"¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºØÆ£¡¡¤¤¤¨¡¢ÍÎÉþ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¿åÃå¤â¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ²¿²ó¤«¿åÃå¤ò¤ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀµÄ¾¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤É¡Ö¿åÃå¤ÏÀäÂÐ¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢¿åÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±Ç¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÂÎ·¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤µ¤ó¤«¤éDM¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼¤ä¤Ã¤ÈËÜ¥³¥é¥à¤Î¤ªÂê¤ËÃ©¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î2022Ç¯44¹æ¡Ê10·î17ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¿åÃå¤Ï¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2022Ç¯44¹æ¡Ê»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§¡Ë¤è¤ê
ºØÆ£¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ë²è½ñ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¤Êý¡¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¤µ¤ó¼«ÂÎ¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤µ¤ó¤ä¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤¹¤ë»¨»ï¤Ç¤·¤¿¤·¡¢À§ÈóÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤ª¡¼¤Ã¡£»£±ÆÁ°¡¢´é¸«¤»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤Ï¡©
ºØÆ£¡¡¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢»ä¤ÎSNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï2Àé¿ÍÄøÅÙ¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÃÊ°ã¤¤¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤ÆÃÇ¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö°ìÂÎ¡¢¤É¤³¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼êÊü¤·¤Ç¡¢¶È³¦¤ÎÊý¤Ë¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é´¶·ã¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿åÃå¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¼ÂºÝ¤Î»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºØÆ£¡¡¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÌµÍý¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¡¢³Ú¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°áÁõ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¥á¥¤¥¯¤À¤±¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤â¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤Î»þ¤â¡¢»£±Æ²ñ¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÇö¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÇ¤òÀ¸¤«¤¹¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶À¤ò¸«¤¿¤é¼«Ê¬Åª¤Ë¤¹¤´¤¯Çö¤¯¤Æ¡ª¡¡»×¤ï¤ºÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡ª¡¡¥×¥í¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡üºØÆ£¶³Âå¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤ä¤¹¤è¡Ë¡¡
1996Ç¯4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹173Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¢þ¡Ö¤¤¤Á¤´É±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2015¡×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö2017¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡©¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@yasuyosaito4¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@yasuyon4¡Û¡¡
¡ØFortuna¡Ù »£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§ ²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë µÇ°¤¹¤Ù¤½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¼ý¤á¤¿°ìºý¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ó¥¥Ë¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ë¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ó¥¥Ë¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤â¾åÉÊ¤ËÃå¤³¤Ê¤¹ÂçÏÂÉï»Ò¡£¤³¤ì¤¾À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÈþ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö