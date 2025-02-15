£Ë£Î£ÂÀ©ºîÈÖÁÈ¤¬¼õ¾Þ¡¡ÉÏº¤¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¾Þ¡¡¤¤ç¤¦Åìµþ¤Ç¼ø¾Þ¼°
ÉÏº¤ÌäÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Í¥¤ì¤¿ÊóÆ»³èÆ°¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÉÏº¤¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¾Þ¤Ë¡¢KNB¤¬À©ºî¤·¤¿ÈÖÁÈ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÏº¤¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢KNB¤¬À©ºî¤·¡¢¤ª¤È¤È¤·9·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖÈ¾Æ©ÌÀ¤Î¤ï¤¿¤· À¸¤¤ë¸¢Íø¤â¤È¤á¤Æ¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸îÈñ¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¤á¤°¤ëÁÊ¾Ù¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ÇÎ×¤àÊÛ¸î»Î¤ä¡¢º¤µç¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ø¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÁÊ¤¨¤ë½÷À¤Ê¤ÉÀ¸¤¤ë¸¢Íø¤òµá¤á¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÅö»ö¼Ô¤òÄÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿³ºº°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¼õµë¼Ô¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¶¤ò¡¢½÷À¤¬ÉÁ¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤»¤ë¤Ê¤É±ÇÁüÅª¤Ê¹©É×¤¬¸÷¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºî¤·¤¿µÈÅÄñ¥¿Íµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¸«¤¨¤Å¤é¤¤ÉÏº¤ÌäÂê¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¼èºà³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£