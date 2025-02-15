Ä©Àï¼Ô¡¦±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬72¼êÌÜ¤òÉõ¤¸¤ë Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¤È¤Î¡È¹âÄÐÂÐ¶É¡É¤Ï¸ß³Ñ¤Î¤Þ¤Þ2ÆüÌÜ¤Ø¡¿¾´ý¡¦²¦¾ÀïÂè4¶É
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢´ýÀ»¡¢22¡Ë¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡Ö°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë Âè74´üALSOKÇÕ²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×¤¬2·î15Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î¡ÖÀÝÄÅ¶®²Ö¤ÎÎ¤²¹Àô »³¿å´Û¡×¤ÇÂè4¶É1ÆüÌÜ¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤¤¡¢¼êÈÖ¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬72¼êÌÜ¤òÉõ¤¸¤Æ»Ø¤·³Ý¤±¤È¤·¤¿¡£¤¢¤¹16Æü¸áÁ°9»þº¢¤ËÉõ¤¸¼ê¤ò³«Éõ¤·¡¢ÂÐ¶É¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬72¼êÌÜ¤òÉõ¤¸¤ë½Ö´Ö
´ØÀ¾¾´ý³¦¤Î¿·¤¿¤ÊËÜµòÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÄÐ»Ô¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¦ÃíÌÜ¤ÎÂè4¶É¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆ£°æ²¦¾¤¬³«Ëë¤«¤é3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤âËÉ±Ò¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¶É¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢4Ï¢ÇÆ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤ËÃ«Àî¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í¡Ê62¡Ë¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¿ô27´ü¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÎòÂå5°Ì¤Ë¡£¤³¤Î°ìÈÖ¤Ç·èÃå¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤«¡¢¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Æ§¤óÄ¥¤ë¤Î¤«¡¢ÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ²¦¾¤ÎÀè¼ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¶É¤Ï¡¢³Ñ´¹¤ï¤êÁê¹ø³Ý¤±¶ä¤ÎÀï¤¤¤Ë¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Î¹©É×¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£°æ²¦¾¤âÉé¤±¤¸¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¸ß¤¤¤Î¸¦µæ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤Á»þ´Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤Æ¿¼¤¯ÆÉ¤ß¤òÆþ¤ì¤ëÆ£°æ²¦¾¤ËÂÐ¤·¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï»þ´Ö¤Î¾ÃÈñ¤òÀË¤·¤à¤è¤¦¤Ë»Ø¤·¿Ê¤á¡¢Ãë¿©µÙ·Æ»þÅÀ¤Ç¤Î¾ÃÈñ¤Ï¤ï¤º¤«18Ê¬¡£¸á¸å¤ÏÄ¹¹Í¹çÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì»þ¤ÏÎ¾¼Ô¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Îº¹¤¬Ìó3»þ´Ö¤Û¤É³«¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å6»þ¡¢Î©²ñ¿Í¤ÎÃ«Àî½½¼·À¤Ì¾¿Í¤¬Éõ¤¸¼ê¤ÎÄê¹ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢¼êÈÖ¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¤¹¤°¤ËÉõ¤¸¤ë°Õ»Ö¤ò¼¨¤·»Ø¤·³Ý¤±¤È¤·¤¿¡£Éõ¤¸¼ê¤Î¹ÍÎ¸»þ´Ö¤Ï27Ê¬¡£
¡¡³Ñ´¹¤ï¤ê¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤¬¸«¤»¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¾´ý¤Ï¡¢Æñ²ò¤ÊÃæÈ×¤ò·Ð¤Æ¡¢½ªÈ×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Î¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·ÁÀª¤Ï¸ß³Ñ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ãÀï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë2ÆüÌÜ¤ÎÀï¤¤¤«¤éÀè¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ8»þ´Ö¤Î2ÆüÀ©¡£
¡ÚÉõ¤¸¼ê»þÅÀ¤Ç¤Î»Ä¤ê»ý¤Á»þ´Ö¡Û
Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡¡3»þ´Ö35Ê¬¡Ê¾ÃÈñ4»þ´Ö25Ê¬¡Ë
±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡¡5»þ´Ö3Ê¬¡Ê¾ÃÈñ2»þ´Ö57Ê¬¡Ë
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë