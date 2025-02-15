·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡È¥Ý¥±¥Ã¥ÈÇ¡É¥µ¥¤¥º¤Î¾®¤µ¤Ê»Ò¡¡¤Ò¤Ã¤½¤êºÂ¤ë»Ñ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡ÖÀäÂÐ¡¢¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ä4Ç¯¸å¤ÎµÇ°Æü¤Ëºé¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²Ö
¡ÖÀäÂÐ¡¢¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¡£5Ç¯Á°¡¢ÊÝ¸îÇ¤Î½÷¤Î»Ò¡ÖNIA¡×¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎX¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤¤ß¤Ø¡Ä¤µ¤ó¡Ê@NIAForYou¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥Ý¥±¥Ã¥ÈÇ¡É¤À¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¤³¤í¡ÄËÜÅö¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¶»¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¤º¤Ã¤È¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¸þ¤«¤¦NIA¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¡¢À¸¸å¿äÄê2¥«·î¡£¾®¤µ¤Ê²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢ÇÃæ¿´¤Ë¡£¾Ü¤·¤¤¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤¤ï¾®¤µ¤¯¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿NIA¤Á¤ã¤ó
¤â¤È¤â¤ÈÆ°Êª¹¥¤¤À¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤è¤¯¾ùÅÏ²ñ¤Ê¤É¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Ã±Û¤·¤òµ¡¤ËÇ¤ò·Þ¤¨¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÎÙÄ®¤Ç¾ùÅÏ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖNIA¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È°ì½ï¤Ë¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î»Ò¤è¤ê¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¾®¤µ¤¯¹µ¤¨¤á¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¤¦¤·¤í¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëNIA¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ø¤³¤Î»Ò¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÊÝ¸î¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äí¤Î¶ù¤ËÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Ãæ¤ò¤Î¤¾¤¯¤ÈNIA¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢NIA¤Á¤ã¤ó¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¥Æý¿©¤ÎÍ¿¤¨Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¾ùÅÏ·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£NIA¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¤¤Î¤ËÊìÇ¤ÈÎ¥¤µ¤ì¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤âÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡Ä¡Ä¡£»ä¤¬¤³¤Î»Ò¤òÉ¬¤º¡¢¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢NIA¤Á¤ã¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
NIA¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤Èå«¤Î¿¼¤Þ¤ê
¾ùÅÏ²ñ¤«¤é²È¤Þ¤Çµ¢¤ëÅÓÃæ¡¢NIA¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¥ã¥ê¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ï¤º¤«¤ËÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤È¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÌÄ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Îë¤Î¤Ä¤¤¤¿¼óÎØ¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø»ä¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®¤µ¤ÊNIA¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤ä¿´¶¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢NIA¤Ë¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤ª¤Î¤º¤È²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢½ÉÇñ¤ò¤È¤â¤Ê¤¦³°½Ð¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¸î¼ç¤µ¤ó¤ä¾ùÅÏ²ñ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤âÀ®Ä¹¤òÏ¢Íí¤·¹ç¤¦´Ø·¸¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×
NIA¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»×¤¦¤³¤È
NIA¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¸½ºß4ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ê¤É¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤·ù¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤ä¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¡£°ìÅÙ¡¢»ä¤¬ÂçÎÌ¤Î²ÙÊª¤òÊú¤¨¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¡¢¸¼´Ø¥É¥¢¤ò³«¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂ¸µ¤«¤éNIA¤¬³°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30Ê¬°Ê¾å¡¢²ÈÃæ¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³°¤«¤éÌÄ¤À¼¤¬¡£¸¼´ØÁ°¤Ç°ìÊâ¤âÆ°¤±¤º¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï³°¤òÉÝ¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡£NIA¤Ï³°¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¡¢2ÅÙ¤ÈÃ¦Áö¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ïº£¤Ç¤â¾ùÅÏ²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥ÈÇ¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿NIA¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÂçÀÚ¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®¤µ¤ÊNIA¤¬ÍÎÉþ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤Ã¤¿»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢NIA¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤¯À¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ëµ¨Àá¤ò´¶¤¸¡¢¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
4²óÌÜ¤Î¡È¤¦¤Á¤Î»ÒµÇ°Æü¡É¤Ë¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÈ¿¢¤¨¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤¬µ¨Àá³°¤ì¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£²Ö¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¤¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡¢NIA¤È°ì½ï¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë