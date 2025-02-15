¡Ú¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ûº£Ç¯¤â¡í¤µ¤¯¤é¥¹¥¤¡¼¥Ä¡í¤Îµ¨ÀáÍè¤¿ºù¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÏÂÁÇºà¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯2·î15Æü¤«¤é4·î10Æüº¢¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤¯¤é¤Î¥±¡¼¥¡×¤È¡Ö¤µ¤¯¤é¤ÈËõÃã¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºù²Ö¤Î±öÄÒ¤±¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È
ºù¤Î³«²Ö¤è¤ê¤â¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¡¢¤µ¤¯¤éÉ÷Ì£¤Î¥±¡¼¥¤¬2ÉÊÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤µ¤¯¤é¤Î¥±¡¼¥
¤Õ¤ï¤ê¤Èºù¤¬¹á¤ëºùÉ÷Ì£¥¯¥ê¡¼¥à¡¢Î³¤¢¤ó¥¯¥ê¡¼¥à¡¢´Å¤º¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤ò¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎºùÉ÷Ì£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µáÈî¡Ê¤®¤å¤¦¤Ò¡Ë¤Î¤â¤Á¤â¤Á´¶¤ò¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹¡£ºù¤Î¹á¤ê¤ÈÏÂÁÇºà¤¬ÁÕ¤Ç¤ë½Õ¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï529±ß¡£
¡¦¤µ¤¯¤é¤ÈËõÃã¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
ºùÉ÷Ì£¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤ËÎ³¤¢¤ó¤È¤Û¤É¤è¤¤¶ì¤ß¤ÎËõÃã¤¢¤ó¤ò½Å¤Í¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤Èºù¤¢¤ó¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤Î¤»¤¿ºù²Ö¤Î±öÄÒ¤±¤¬¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£ºù¤ÈËõÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤Ž¥¹á¤ê¡¦¿§¹ç¤¤¤¬½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï496±ß¡£
¤Ê¤ª¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦¶å½£ÃÏÊýµÚ¤Ó¡¢Ê¡°æ¸©¡¦µþÅÔÉÜ¡¦¼¢²ì¸©¡¦Ä»¼è¸©¡¦Åçº¬¸©¡¦»³¸ý¸©¡¦°¦É²¸©¡¦¹âÃÎ¸©¤ËÀ¸¥±¡¼¥¼è°·Å¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô