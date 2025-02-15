¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¶¦Í­¥¹¥Ú¡¼¥¹¤À¤í¡ª¡ª


Æ´¤ì¤Î2¼¡¸µÈà»á¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë!? ¥ê¥¢½¼¤Ö¤Ã¤Æ¡Ö¥ä¥Ã¥Æ¥â¥¿¡Ä¡×¡¿¸Â³¦¥ª¥¿¥¯¤¬µ¶ÁõÎø¿Í¤Ï¤¸¤á¤¿·ï 1¡Ê1¡Ë

»ý¤ÁÊª¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¡¢É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ÎÊª¤À¤±¤ÇÊë¤é¤¹¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥ÈÃË»Ò¡¦Âç¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÄ¶¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÈà»á¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ý¤ÁÊªÍÆÎÌ¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¡¢É¬Í×ºÇÂç¸Â¤Î¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¤¹þ¤à¥ª¥¿¥¯½÷»Ò¡¦¥ª¥¿»Ò¡£¿¿µÕ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä2¿Í¤ÎÆ±À³À¸³è¤Ï¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤ë¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡×¥Ð¥È¥ë¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¡ª

ËâË¡¤Îi¤é¤ó¤ÉÂç¾Þ2022¥³¥ß¥Ã¥¯¸¶ºîÂç¾Þ¡¢¼ÂÏÃ¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤ÉôÌçÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þºî¡ªÀµÈ¿ÂÐ¤Î2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¶»¥­¥å¥ó¥é¥Ö¥³¥á¡Ø¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥ÈÈà»á¤È¥ª¥¿¥¯Èà½÷¤ÎÆ±À³ÀïÁè¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ïºî²è¡á¥¤¥º¥ß¤ê¤ó¡¢¸¶ºî¡á¥ß¥é¤Î½ñÀÒ¡Ø¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥ÈÈà»á¤È¥ª¥¿¥¯Èà½÷¤ÎÆ±À³ÀïÁè¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º£Æü¤âÉô²°¤Î¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¡Ä


¿ä¤·¤¬°ìÀ¸·üÌ¿ÏÃ¤·¤Æ¤ë¡Ä


Æ±À³ÀïÁèÆüµ­¤Ç¤¢¤ë


¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê


¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤òÃÖ¤¤¤Æ»¶¤é¤«¤¹¤Ê¡ª


¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡©


Ã¯¤Î°¦¤¬ºÇ¾®¸Â¤À¤Ã¤Æ¡©


¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤ò¸í²ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è


¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬°¦¡Ä¡Ä¡©


¤ï¤ê¤ÈÃÖ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë


ºî²è¡á¥¤¥º¥ß¤ê¤ó¡¢¸¶ºî¡á¥ß¥é¡¿¡Ø¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥ÈÈà»á¤È¥ª¥¿¥¯Èà½÷¤ÎÆ±À³ÀïÁè¡Ù