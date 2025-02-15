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Romantic Relationships Matter More to Men than to Women | Behavioral and Brain Sciences | Cambridge Core
Men value relationships more and suffer more from breakups than women
https://www.psypost.org/men-value-romantic-relationships-more-and-suffer-greater-consequences-from-breakups-than-women/
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