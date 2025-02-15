½Õ¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦¡ª¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡Ö½Õ¤ò´¶¤¸¤ë½Ü¤Î¿©ºà¡ßÄ»¼èÏÂµíÃº²Ð¾Æ¥¹¥Æ¡¼¥¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡×
¡Ö¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¤Ç¤Ï¡¢1F¡ÖCafe & Bar LIBER¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯5·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¡¢Ä»¼èÏÂµí¤ÎÃº²Ð¾Æ¥¹¥Æ¡¼¥¤È½Õ¤ò´¶¤¸¤ë½Ü¤Î¿©ºà¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡Ö½Õ¤ò´¶¤¸¤ë½Ü¤Î¿©ºà¡ßÄ»¼èÏÂµíÃº²Ð¾Æ¥¹¥Æ¡¼¥¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡×
¡Ö¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¤Ç¤Ï¡¢1F¡ÖCafe & Bar LIBER¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯5·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¡¢Ä»¼èÏÂµí¤ÎÃº²Ð¾Æ¥¹¥Æ¡¼¥¤È½Õ¤ò´¶¤¸¤ë½Ü¤Î¿©ºà¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤òÈÎÇä¡£
¥á¥¤¥ó¤Î¿©ºà¤È¤Ê¤ë¡ÖÄ»¼èÏÂµí¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÏÂµíÊ¸²½È¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÄ»¼è¸©¤Ç°é¤Þ¤ì¡¢ÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤Î¡Ö¥ª¥ì¥¤¥ó»À¡×¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢¥µ¥·¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â»é¤Ï¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç´Å¤¯¡¢ÀÖ¿È¤Ë¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»é¤Î¤¯¤Á¤É¤±¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê·Ú¤ä¤«¤Ê¸åÌ£¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
½Õ¤Î½Ü¿©ºà¤È¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä»¼èÏÂµí¤ÎÃº²Ð¾Æ¥¹¥Æ¡¼¥¤È½ÜÌîºÚ¤ÎÀÐ³ø¾Æ¤
¡¦Ä»¼èÏÂµí¤ÎÃº²Ð¾Æ¥¹¥Æ¡¼¥¤È½ÜÌîºÚ¤ÎÀÐ³ø¾Æ¤
¼«²ÈÀ½¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥ÀÅº¤¨ ¥µ¡¼¥í¥¤¥ó100g
¢¨Ä»¼èÏÂµí¤Ï¡¢¡ÖLIBER(¥ê¡¼¥Ù¥ë)¡×¥³¡¼¥¹¤Î¤ßÄó¶¡
¢£¡ÖÄ»¼èÏÂµíÃº²Ð¾Æ¥¹¥Æ¡¼¥¡ß½Õ¤ò´¶¤¸¤ë½Ü¤Î¿©ºà¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡×³µÍ×
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤ÏÂ¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¸¥ã¥Ý¥Í¡×¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò¡¢¤³¤Î½Õ¤«¤é2¼ï¤Ë¸ÂÄê¤·¡¢Ä»¼èÏÂµí¤ò»ÈÍÑ¤·¥Û¥Æ¥ëÌ¾¤ò´§¤·¤¿¡ÖLIBER(¥ê¡¼¥Ù¥ë)¡×¥³¡¼¥¹¤È¡¢µ¨Àá¤ÎÌ£¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ÖSaison(¥»¥¾¥ó)¡×¥³¡¼¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¤ºù¥¨¥Ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢»°¼ï¤ÎÁ°ºÚ¤¬ÊÂ¤Ö¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤Ï¡¢ä£¤Î¥à¡¼¥¹¤ÈÌÚ¤Î²ê¹á¤ë¥½¡¼¥¹¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤¦»ª¤Î¥Þ¥ê¥Í¤ä¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥à¡¼¥¹¤Ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¿©´¶¤ò²Ã¤¨¤¿ºù¿§¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤Ê¤É½Õ¤Î¿©ºà¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¥á¥¤¥ó¤ÎÃº²Ð¾Æ¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï³ú¤à¤Û¤É»é¤¬°î¤ì¤Æ¤È¤í¤±¤ëÆù¼Á¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¡¢ºù¤Î¥à¡¼¥¹¤ÈËõÃã¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ëºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Á¥å¥¤¥ë¤òÅº¤¨¤Æ¡¢½Õ¤ÎÁõ¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦»êÊ¡¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¸¥ã¥Ý¥Í¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼
¡¦¤È¤Ã¤È¤ê¶×±º¥°¥é¥ó¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥ª¥Þ¡¼¥ë³¤Ï·¤Î¥×¥é¥ó¥¿¥Ë¥¨É÷
ËÌ¾ò¥ï¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Ö¥ê¥å¡¼¥ë¥½¡¼¥¹
¢¨¡ÖSaison(¥»¥¾¥ó)¡×¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼(¡Ü2,000±ß)¤È¤·¤ÆÄó¶¡¡¢¡ÖLIBER(¥ê¡¼¥Ù¥ë)¡×¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ü1,000±ß¤ÇÊÑ¹¹²ÄÇ½¡£
¤·¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿È¼Á¤È¾åÉÊ¤Ê»é¤Î´Å¤ß¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¤ò¥Ý¥ï¥ì¤·¡¢ËÌ¾ò¥ï¥¤¥ó(Çò)¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¡£
¡¦ºù¤Î¹á¤ê¤òÅ»¤ï¤»¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥à¡¼¥¹¤È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å
ËõÃã¥¸¥§¥é¡¼¥ÈÅº¤¨
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥à¡¼¥¹¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ëºù¤Î¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤òÅº¤¨¤Æ½Õ¤ÎÁõ¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³µÍ×
ÈÎÇä¾ì½ê¡§1F¡ÖCafe & Bar LIBER¡×
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î1Æü(ÅÚ)¡Á2025Ç¯5·î31Æü(ÅÚ)
²Á³Ê¡¡¡¡¡§¡ÖLIBER(¥ê¡¼¥Ù¥ë)¡×¥³¡¼¥¹¡¡14,000±ß
¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡¿Á°ºÚ¡¿¥¹¡¼¥×¡¿µûÎÁÍý¡¿¥µ¥é¥À¡¿
¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å(Ä»¼èÏÂµí)¡¿¥Ç¥¶¡¼¥È¡¿¥Ñ¥ó¡¿¥É¥ê¥ó¥¯
¡ÖSaison(¥»¥¾¥ó)¡×¥³¡¼¥¹¡¡9,500±ß
¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡¿Á°ºÚ¡¿¥¹¡¼¥×¡¿¥µ¥é¥À¡¿
¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å(¹ñ»ºµí)¡¿¥Ç¥¶¡¼¥È¡¿¥Ñ¥ó¡¿¥É¥ê¥ó¥¯
¢¨¤½¤ÎÂ¾¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼(¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤É)¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖLIBER(¥ê¡¼¥Ù¥ë)¡×¥³¡¼¥¹¡¡14,000±ß
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤ÎÎÁ¶â¤ÏÁ´¤Æ¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤ÓÎÁ¶â¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·¸¤Ë¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§ ¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå
1F¡ÖCafe & Bar LIBER¡×
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»Ôº¡²Ö¶èºùÅç1-1-35
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ JR¡ÖºùÅç±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó1Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11:30¡Á22:00(¥Õ¡¼¥ÉL.O. 21:00¡¢¥É¥ê¥ó¥¯L.O. 21:30)
¢¨¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ÏL.O. 20:00
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ½Õ¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦¡ª¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡Ö½Õ¤ò´¶¤¸¤ë½Ü¤Î¿©ºà¡ßÄ»¼èÏÂµíÃº²Ð¾Æ¥¹¥Æ¡¼¥¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡× appeared first on Dtimes.