À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ñ¥ó¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÇºÆ¸½¡ª¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ÎÀ¤³¦Å¸

BACONは、見ているだけで可愛いうさぎの写真&グッズを集めた合同写真展&物販展「うさぎしんぼる展 2025 in 静岡」、「ミニチュアベーカリーの世界展 2025 in 静岡」を静岡パルコにて2025年2月28日(金)〜4月6日(日)の期間限定で開催します。

「うさぎしんぼる展」&「ミニチュアベーカリーの世界展」

うさぎしんぼる展は、約4年ぶりの開催となり、ミニチュアベーカリーの世界展は昨年に続き1年ぶりの開催となります。

どちらのイベントも、新作展示に加え、ここでしか手に入らない限定グッズなどを展開し、特別なひとときを楽しめます。

■「うさぎしんぼる展 2025 in 静岡」 -概要-

<SNSで話題の“うさぎクリエイター”が静岡に集結!約4年ぶりの凱旋開催決定>

SNSで作品を公開するうさぎクリエイターたちが一堂に集結する“うさぎの祭典“が、約4年ぶりに静岡に凱旋。

展示作品は200点以上を一挙展示し、その中にはSNSで見たことのある人気の作品から、未公開の新作まで幅広いラインナップが揃います。

静岡初上陸となる、「ランとコナンとシェリー(@mofumofuusako)」や「Sunny(@sunny_place0708)」らに加えて、「VeryBerry(@berryjyo007)」や、うさぎの洋服が人気の「Lapin Roi(@lapin_roi)」が、かぶりものやハーネスを限定販売予定です。

さらに、気になる限定グッズはハンドメイドで制作されるうさぎのオリジナルフィギュアが人気の「moai(@m.c.moai_rabbit)」が新作を発表するほか、緻密に作り込まれた羊毛作品が話題の「*mofu mofu usagi*(@coco_mirumiru)」は、新作のチャームやコースターを販売予定です。

■「うさぎしんぼる展 2025 in 静岡」グッズ一例

<mugi>

・ハンドメイドチャーム 1,320円

・手描ききんちゃく 1,320円

・フレークシール12種類入り 330円

・カットシール 165円

・スクエアポストカード 220円

・メモペーパー 330円

・アクリルスタンド 660円

・アンブレラマーカー 800円

・回転クリップ 800円

・イラストブック 1,320円

・ハンドタオル 1,210円

・ミニ原画 3,630円

<たわし&ダスキン>

・トートバッグ 2,300円

<Lapin Roi>

・イースターかぶりもの 2,200円

・イースターハーネス 4,400円

<うさぎの自由時間>

・うさぎフードボウル 2,800円

・プリンセス&プリンスフィギュリン 2,000円

・箸置き.ペーパーウェイト 800円

<*mofu mofu usagi*>

・いちごパンツちゃんとフルーツサンドバッグチャーム 15,400円

・小さなお花うさぎさんチャーム 4,840円

・mofumofuの森のクリアシールシート 880円〜

・クグラパン×*mofu mofu usagi*コラボコースター(3種) 1,100円

<VeryBerry>

・複製画 1,100円

・イラストパネル 1,100円

<山野うさぎ>

・うさぎ用エサ皿 2,000円

<しず華*>

・アクリルキーホルダー 1,100円

・手のひらアート 1,320円

・ポストカード 220円

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

■「ミニチュアベーカリーの世界展 2025 in 静岡」 -概要-

<SNSで話題のクリエイター58組が静岡に集結!ミニチュアアートの世界を堪能できる特別な展示会!>

本展は、SNSで注目を集めるクリエイターたちが一堂に会する特別な展示会です。

1年ぶりの開催となる今回は、静岡最大規模となる58組のクリエイターが参加し、ミニチュアベーカリーに特化した200点以上の作品が展示・販売されます。

精巧な作り込みが魅力のミニチュアアートや、SNSで話題の人気作品が一挙に集結する貴重な機会です。

注目の展示作品として、「Bon Bon Factory(@me.yu.ki.chi)」による移動パン屋さんをテーマにした作品や、「MICOROOMS(@yunut__micorooms)」が制作したリアルなお菓子工場のミニチュアアート、ペンギンとパンがコラボした「ちゃきぴこ(@chakipico)」のユニークな作品などが登場。

それぞれが静岡会場初上陸となる作品で、細部にまでこだわったミニチュアアートの魅力を存分に楽しめます。

また、物販コーナーでは、毎回完売必須の人気クリエイター「Sherry&Rose(@sherry_roses8)」や「甘花(@amahana_sweets)」、「coco cherie(@cococherie9)」の限定グッズをはじめ、「yurayurakoubou(@yurayura_koubou)」など、多彩なクリエイターによる商品が販売されます。

ここでしか手に入らない貴重なアイテムが多数並びますので、ぜひ会場でお気に入りを見つけてください。

静岡でしか見られない、特別なミニチュアアートの世界を堪能できます!

<世界各国のパンをミニチュアで再現したPOP UP EVENTも同時開催>

会場内に併設される特設コーナーでは、フランスパンやイギリスパンなど世界各国のパンを精巧にミニチュアで表現した、まるで本物のパン屋のような特設ブースが登場します!人気クリエイター「EMIPAN(@emipan_pan)」や「patopatton’sbakery(@patopatton__bakery)」が本物のパン材料を使用して制作した作品をはじめ、全8組のクリエイターによるベーカリーアートが初披露されます。

世界のベーカリーシリーズの新作を一堂に集めた、ここでしか体験できない特別な展示と販売をお見逃しなく!

<本物はどっち!?本物とミニチュアを見比べる特別展示開催>

会場内では、リアルさが話題のミニチュアアートと実物のパンを並べて展示する、特別な見比べコーナーを設置します。

人気ミニチュアクリエイター「Tinys(@tinys_miniature)」「sou_miniature(@sou_miniature)」が手がける、驚くほど精巧なミニチュア作品が登場。

どちらが本物のパンで、どちらがミニチュアなのか、見分けがつかないほどのクオリティを体感出来ます。

■「ミニチュアベーカリーの世界展 2025 in 静岡」グッズ一例

<甘花>

・スイーツボールペン 4,840円

・桜スイーツのピアス/イヤリング 4,730円

<coco cherie>

・あさごぱん 朝食セット 2,200円

<GuuRe.8>

・とろけるバタートースト 990円

・パンケーキイッヌ 990円

<Tinys>

・くまのザクザククッキー 1,900円

<olyone>

・ブローチ ハンバーガー 2,750円

<ミヤケ 千夏>

・ネイキッドケーキ 価格未定

・イチゴタルトセット 5,500円

<ことなのうそっこ食堂>

・ミニチュアフードセット 3,000円〜

<petit soulagerプチ スラジェ>

・ミニチュアパンのボールペン 3,000円〜

<mh-mignonne>

・パンケーキキーホルダー 1,650円

<mapu>

・くまのディアマンクッキー(鑑賞用) 1,760円

<cororinto>

・ミニチュアパンボールペン 2,640円

<ARANKO LEMON>

・ぶどうトーストピアス、ミニチュア 2,800円〜

<amoureuse>

・クラシックバーガーセット 2,700円

・フレンチトーストプレート 2,800円

・にくきゅうパオ 1,700円

<ミニチュアパン工房 うさぎパン>

・フルーツデニッシュ3個マグネット 1,300円

<Manolien>

・ピアス・イヤリング 1,000円〜

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

【静岡開催 企画展概要】

企画展名: うさぎの合同写真展&物販展「うさぎしんぼる展 2025 in 静岡」

開催日時: 2025年2月28日(金)〜3月9日(日)

営業時間: 10:30〜19:00(最終入場18:30)

※土日祝のみ10時開場

休館日 : なし

会場 : 静岡パルコ 3階 特設会場

〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7

入場料 : 600円/3歳以下は入場無料(※3歳以下の単独入場不可)

出展者 : 31組

主催 : 株式会社BACON

URL : https://tgs.jp.net/event/usagisymbol-parco/

企画展名: ミニチュアベーカリーの合同写真展&物販展

「ミニチュアベーカリーの世界展 2025 in 静岡」

開催日時: 2025年3月15日(土)〜4月6日(日)

営業時間: 10:30〜19:00(最終入場18:30)

※土日祝のみ10時開場

休館日 : なし

会場 : 静岡パルコ 3階 特設会場

〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7

入場料 : 600円/3歳以下は入場無料(※3歳以下の単独入場不可)

出展者 : 57組

主催 : BACON

