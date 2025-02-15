¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¹âµé¥¥ã¥Ð¾î¤ËÅ¾¿È¡¡¡È±öÂÐ±þ¡É¤ÊÍ§Ã£ÀÜµÒ¤â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡¡º£¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡Ö10ÇÜ°Ê¾å¡×
¡¡¸µÝ°ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤ËÅ¾¿È¤·¤¿»ÖÅÄ°¦²Â¡Ê26¡Ë¤¬14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤ÎÅ¾¿È¤Ç¤Î¸½ºß¤Î¼ýÆþ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢»ÖÅÄ¡£2018Ç¯5·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢Æ±11·î¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¤â¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯9·î¤Ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾îÅ¾¿È¤ò¸øÉ½¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ÖÅÄ¤Î¸½ºß¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡¡Å¾¿È¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤È¡Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸øÉ½¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¿Í¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖÈ¯¿®¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ÖÅÄ¤Ï¶äºÂ¤Î¹âµé¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡ÖBelle¡¡Lounge¡¡Ginza¡×¤Ç¶ÐÌ³¡£µÒ¤È¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÀÜ¤·¡¢µÒ¤¬¼«¤é¤ª¼ò¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢Í§Ã£ÀÜµÒ¡£¤½¤ó¤Ê»ÖÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±Î½¤¿¤Á¤Ï¡ÖÀ¨¤¤Âç¿Íµ¤¤À¤·¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ±öÂÐ±þ¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤ì¤°¤é¤¤²Ô¤¤¤Ç¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö10ÇÜ°Ê¾å¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£¡ÖÇ¯¼ý1²¯±ß¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ä¡×¤È±þ¤¸¤Ä¤Ä¤âÈÝÄê¤Ï¤»¤º¡£ÀÜµÒ¤¹¤ëµÒ¤«¤é¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê²Ô¤¤¤Ç¤ë¤Î¡©¥Þ¥¸¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î³Û¤ò²Ô¤®½Ð¤¹¥È¥Ã¥×¥¥ã¥Ð¾î¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÖÅÄ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¥È¡¼¥¯¤È¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¤ÏÊ¹¤«¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤â¡ËÍè¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê·¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ±óÎ¸¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¡È±öÂÐ±þ¡É¤ÎÀÜµÒ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤ÊÉð´ï¤¬¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎÂç¼ò¹ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢2¿Í¤Ç¥Æ¥¡¼¥é1ËÜ¶õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤±¤¿¤è¤Ê¡¢1ËÜÈ¾¤°¤é¤¤¶õ¤±¤Æ¡£¥·¥ç¥Ã¥È80ÇÕ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ÄÙ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£