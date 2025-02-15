ÂáÊá¤Î¸µ±¡Ä¹¤È¼ç¼£°å2¿Í¤È¤âÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡¡ÉÂ±¡Æâ¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ò±£¤Ú¤¤¤Îµ¿¤¤¡¡ÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í»Ô¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯µÇ°ÉÂ±¡¡×
ÀÄ¿¹¸©¤ÎÉÂ±¡¤ÎÅö»þ¤Î±¡Ä¹¤ä¼ç¼£°å¤¬¡¢¤ª¤È¤È¤·µ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ò±£¤Ú¤¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¬¸Í»Ô¤Î¤ß¤Á¤Î¤¯µÇ°ÉÂ±¡¤ÎÅö»þ¤Î±¡Ä¹¡¦ÀÐ»³Î´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤È¡¢Åö»þ¤Î¼ç¼£°å¤ÎÀÐ»³Å¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê60¡Ë¤Ï¡¢¤¤ç¤¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡¢ÉÂ±¡Æâ¤ÇÆþ±¡´µ¼Ô¤ÎÃË¤Ë´é¤ò»õ¥Ö¥é¥·¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î»à°ø¤ò¡¢¡ÖÇÙ±ê¡×¤Ê¤É¤ÈµºÜ¤·¤¿»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤ò°äÂ²¤ËÅÏ¤¹¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤ò±£¤Ú¤¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤Ë¤Ï¼ç¼£°å¤À¤Ã¤¿Å¯ÍÆµ¿¼Ô°Ê³°¤Î°å»Õ¤Î½ðÌ¾¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬µºÜ¤µ¤»¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£