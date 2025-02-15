Ê¡Åç¡¦¿Ü²ìÀî»Ô¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÅÄ¤ó¤Ü¤ËÍî¤Á¤Æ²£Å¾¡¢£²¿Í»àË´¡Ä¼Ö³°¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¤«
¡¡£±£µÆü¸áÁ°£²»þ£²£°Ê¬º¢¡¢Ê¡Åç¸©¿Ü²ìÀî»Ô´Ü¥ö²¬¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¼Ö¤¬ÅÄ¤ó¤Ü¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤âÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±£±£°ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Ü²ìÀî½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÆ»ÏÆ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬²£Å¾¤·¡¢Æ±»Ô¤ÎÇÀ¶ÈÃËÀ¡Ê£µ£·¡Ë¤ÈÆ±»Ô¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼êÃËÀ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¼Ö³°¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¿Í¤È¤âÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»à°ø¤ÏÇÀ¶ÈÃËÀ¤¬ðôÄÇ¡Ê¤±¤¤¤Ä¤¤¡Ë¹üÀÞ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼êÃËÀ¤¬ÄãÂÎ²¹¾É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¥«¡¼¥Ö¤Ç¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ËÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±½ð¤Ï¡¢¸½¾ì¤Îº¯À×¤Ê¤É¤«¤é¡¢¼Ö¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤ËÍî¤Á¤¿¸å¤ËÊ£¿ô²ó²óÅ¾¤·¡¢£²¿Í¤¬¼Ö³°¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£