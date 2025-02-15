µ´ÌÚ´ÆÆÄ½é¿Ø¤Î¼¯Åç¤Ï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡Ä¾ÅÆî¤¬Ê¡ÅÄæÆÀ¸¤Î°µ´¬¥É¥ê¥Ö¥ëÃÆ¤Ç³«ËëÀï¾¡Íø¡ª
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè1Àá¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¾ÅÆî¤Ï»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¤Î5Ç¯ÌÜ¡¢·ÑÂ³À¤òÉð´ï¤Ë¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡È¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ºòµ¨¸åÈ¾¤ÎÀª¤¤¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¼¯Åç¤Ï¡¢8Ç¯Ï¢Â³¹ñÆâÌµ´§¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£¿·²ÃÆþ¤Î¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤ä¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Å¨ÃÏ¡Ø¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡Ù¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¾ÅÆîÍ¥°Ì¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¡ÅÄæÆÀ¸¤é¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¾ìÌÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë¼¯Åç¤âÎëÌÚÍ¥Ëá¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¼é¸î¿À¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ°È¾¤Ë¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤Ï¾ÅÆî¤ÎÂ®¹¶¤Ë±Ô¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ÎÆ÷¤¤¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È64Ê¬¡¢¾ÅÆî¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¼¡¡¹¤ÈÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿¯Æþ¡£º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¾ÅÆî¤¬³«ËëÇòÀ±¤ò¼ý¤á¤¿¡£¼¡Àá¤Ï22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾ÅÆî¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¡¢¼¯Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¡1¡Ý0¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡64Ê¬¡¡Ê¡ÅÄæÆÀ¸¡Ê¾ÅÆî¡Ë
¡¡
¡¡¾ÅÆî¤Ï»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¤Î5Ç¯ÌÜ¡¢·ÑÂ³À¤òÉð´ï¤Ë¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡È¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ºòµ¨¸åÈ¾¤ÎÀª¤¤¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¼¯Åç¤Ï¡¢8Ç¯Ï¢Â³¹ñÆâÌµ´§¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£¿·²ÃÆþ¤Î¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤ä¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Å¨ÃÏ¡Ø¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡Ù¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤Ï¾ÅÆî¤ÎÂ®¹¶¤Ë±Ô¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ÎÆ÷¤¤¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È64Ê¬¡¢¾ÅÆî¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¼¡¡¹¤ÈÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿¯Æþ¡£º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¾ÅÆî¤¬³«ËëÇòÀ±¤ò¼ý¤á¤¿¡£¼¡Àá¤Ï22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾ÅÆî¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¡¢¼¯Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¡1¡Ý0¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡64Ê¬¡¡Ê¡ÅÄæÆÀ¸¡Ê¾ÅÆî¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¾ÅÆîFWÊ¡ÅÄæÆÀ¸¡¢¼¯ÅçÁê¼ê¤Ë°µ´¬¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÃÆ¡ª
¡¡
#¥â¡¼¥á¥ó¥È¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 15, 2025
⚽¥´¡¼¥ë¡ÃSho Fukuda (64¡Ë
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì vs ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬Ç®¤¤🔥
¤¤¤Þ¤¹¤° #DAZN ¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ÑÀïµ¡Ç½¡Ö#FanZone¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤³¤Î¶½Ê³¤ò¶¦Í¤·¤è¤¦🤩
Sponsored by @success_kao_jp#Âç¿Í¤ÎÈ±¤Ë¹õ¤Î¥µ¥¯¥»¥¹#º¬¸µ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¡Ä pic.twitter.com/YFlqihC4hU