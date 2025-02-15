¶¶²¼Å°»á¡¡ÂÐÃÌ¤·¤¿Î©²Ö¹§»Ö»á¤Ï¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤Ç¸«¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¡×¹õËëÊ¸½ñÌäÂê¡¡¡Ö°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£±£µÆü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£À¯¼£ÃÄÂÎ¡¦£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤ËÎ©²Ö»á¤È´é¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶¶²¼»á¡£¡ÖÃÏ¾åÇÉ¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤È¥Í¥Ã¥È¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤È¤â¡¢²ñ¤ï¤º¤ËÈãÈ½¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¡¢ÂÐÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¶Ë¤á¤Æ¹çÍýÅª¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¹õËëÊ¸½ñ¡×¡£¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î»àË´¤ÎÀÕÇ¤¤¬ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°õ¾ÝÁàºî¤·¤¿¹õËë¤¬ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸©µÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡¢Î©²Ö»á¤¬ºòÇ¯£±£±·î£µÆü¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¸ø³«¡£ÃÝÆâ»á¤Ø¤ÎÃæ½ý¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸½ñ¤ÎÆþ¼êÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©²Ö»á¤Ï°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´ß¸ý¼ÂÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ß¸ý»á¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤ËÌ±´Ö¿Í¤ÎÃÎ¿Í¤ÈÎ©²Ö»á¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Î©²Ö»á¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ï»ö¼Â¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï»æ¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ã¯¤¬¼êÅÏ¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²óÅú¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¤ÈÂù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©²Ö»á¤«¤é¡Öº£²ó¤Î¹õËëÊ¸½ñ¤ÎÏÃ¤â¾ÜºÙ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶¶²¼»á¤Ï¡Ö´ß¸ý¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¡¢°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ß¸ý¤µ¤ó¤ÈÌ±´Ö¿Í¤ÎÊý¤Ï¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ß¸ý¤µ¤ó¤ÈÌ±´Ö¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£´ß¸ý¤µ¤ó¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²£¤Ë¤¤¤¿Ì±´Ö¿Í¤¬ÅÏ¤·¤¿¡Ù¤È¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ©²Ö¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤È¡£»æ¤ò¤É¤Ã¤Á¤¬ÅÏ¤½¤¦¤¬¡¢´ß¸ý¤µ¤ó¤ÈÌ±´Ö¿Í¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤È¤·¤«¡¢ËÍ¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£Î©²Ö¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¤Ï¡×¤ÈÎ©²Ö»á¤ÎÊý¤¬Íý¶þ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£