¡ÖLAN¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤ËÀµ¼°Ì¾¾Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖLAN¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖLAN¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸Â¤é¤ì¤¿ÃÏ°è¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ë¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖ¤Î¤³¤È¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖLocal Area Network¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
LAN¤Ï¡¢Æ±°ì¤Î´ë¶ÈÆâ¡¦¥Ó¥ëÆâ¤Ê¤É¤È¸Â¤é¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¥¨¥ê¥¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ä¡Ö¹½ÆâÄÌ¿®ÌÖ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØNTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ù
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼Åµ¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô