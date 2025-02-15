»³ÅÄÍµµ®¡¢¼«¿È¤ÎÀ¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤Ç¡Ö¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡×¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥«¥×¥³¥ó¡×¤Ï¡¢º£·î28Æü¤Ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤òÈ¯Çä¡£
¡È¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥â¥ó¥Ï¥ó¹¥¤¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³ÅÄ¤Ï¡¢16Æü¤«¤éÊüÁ÷¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¤Î½Ð±é¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤é18Ç¯Á°¤«¤é¥×¥ì¥¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤Ç¥â¥ó¥Ï¥ó¤¬¡Ê¿ÍÀ¸¤Î¡Ë°ìÉô¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤¿»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤ÎÍÍ»Ò¡£
Æ±¥²¡¼¥à¤Ï¡ÈË×Æþ´¶¡É¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢»³ÅÄ¤Ï10»þ´ÖÏ¢Â³¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö10»þ´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤»þ¤«¤éÌë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢Ìë¤ÏÅÅµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²èÌÌ¤À¤±¤ÎÌÀ¤«¤ê¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤«¤éÆ°¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢10»þ´Ö²á¤´¤»¤ë°û¤ßÊª¤È¤«¡¢¤´ÈÓ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤´ÈÓµÙ·Æ¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤º¤Ã¤È¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®Ãæ¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤âÃ´Åö¡£ÉáÃÊ¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖËÍ¤ÎÀ¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£