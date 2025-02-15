Âçµ¬ÌÏ¹»ÀßÃÖ¡¡°Õ¿Þ¤òÌä¤¦À¼¤â¡¡¸©Î©¹â¹»ºÆÊÔ¤á¤°¤ê°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡¡¹â²¬ÃÏ¶è
¸©Î©¹â¹»¤ÎºÆÊÔ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¡ÖÃÏ°è¤Î¶µ°é¤ò¹Í¤¨¤ë°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡×¤¬¤¤ç¤¦¡¢¼Í¿å»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ï¸©Æâ4ÃÏ¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¹â²¬ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢2038Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¸©Î©¹â¹»¤ò¸½ºß¤Î34¹»¤«¤é20¹»ÄøÅÙ¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹°Æ¤Ê¤É¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¹»¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¿Þ¤òÌä¤¦À¼¤ä¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼«Í³¤Ë³Ø¤Ù¤ëÀßÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï³°¹ñ¿Í¤Î¶µ°é¤Î½¼¼Â¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸
¡Ö¶µ°é·Ï¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÌ¤Î¹â¹»À¸
¡Ö¹â¹»¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ïº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë´ðËÜÊý¿Ë¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£