²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¡¿·¥Ø¥¢¡õ¥Í¥¤¥ë¸ø³«¤âË½¸À¼õ¤±¤¿¥¢¥Ê¤¬¹ßÈÄÈ¯É½¤ÎÆü¤Ë¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ä¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê30¡Ë¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¥Ø¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Í¥¤¥ë¤â¥Ø¥¢¡¼¤âÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤ó¡×¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çö¤¤¿å¿§¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥È¡¼¥ó¤¬¾è¤Ã¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Í¥¤¥ë¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆü¡¢M¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ËÆ£Í§Î¤¡Ê37¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¹ßÈÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¡¢¹µ¤¨¼¼¤ÎÌÏÍÍ¤¬YouTube¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀ¸ÇÛ¿®Ãæ¡¢°ËÆ£¥¢¥Ê¤¬Âè1»î¹ç½ªÎ»¸å¤ÎÁª¼ê¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¡¢¹µ¤¨¼¼¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿²¬ÅÄ¤¬¡Ö¥Ï¥¥Ï¥¤·¤ã¤Ù¤ì¤ó¤«¤Í¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î½ÂÀîÆñÇÈ¤¬¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡ÖËã¿ý¤Î¤³¤ÈÊ¬¤«¤é¤ó¤¯¤»¤Ë¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£SNS¾å¤Ç¡ÖË½¸À¡×¡Ö¼º¸À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï28Æü¤ÎÂè2ÀïÌÜ¤Î»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤ª»þ´Ö¤ò¼Ú¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¤¹¤´¤¯¶²½Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡¢°ËÆ£¥¢¥Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼«¿È¤Î¼º¸À¤ò¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿ºÇ¿·Åê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖNEW¥Ø¥¢¡¼¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢°ËÆ£¥¢¥Ê¹ßÈÄÈ¯É½¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤±¤Ë¡Ö¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï°ÕÌ£ÉÔ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ËÆ£¤µ¤óµÙ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤º¤¤¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£