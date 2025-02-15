ÆüËÜ³¤Â¦¡¢¹ÓÅ·¤äÂçÀã¤ËÃí°Õ¡¡17Æü¤«¤é¡¢Åß·¿¶¯¤Þ¤ë
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï15Æü¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤¬17Æü¤«¤é19Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌ¡½À¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹ÓÅ·¤äÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤äÇÀ¶È»ÜÀß¤Ø¤ÎÈï³²¡¢ÀãÊø¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢17Æü¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¡¢¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¡£¾å¶õ¤ËÎ®¤ì¹þ¤à´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤âÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¡£
¡¡17Æü¤«¤é18Æü¤ÏÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢19Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£