¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¥²¥óÃ´¤®¤À¤è¡×ÀõÌî¤È¤È¤â¤Ë»â»ÒÉñ¤Ë¥¬¥Ö¥ê¡¡¥Þ¡¼·¯¤ÏÁË»ß¤ËÀ®¸ù
¡¡µð¿Í¤¬£±£µÆü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¤Ç¤Î£²¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Îý½¬Á°¤Ï°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤é¼óÇ¾¿Ø¡¢³ÚÅ·¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤äºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤éÁª¼ê¤¬²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë²µÜ¡Ê¤ª¤¤Î¤°¤¦¡Ë¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¡£
¡¡»²ÇÒ¤Î½ªÈ×¤Ë»â»ÒÉñ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢à¤ªÌóÂ«á¤È¤·¤Æ°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÆ¬¤ò¥¬¥Ö¥ê¡£¤«¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÅÁÅý·Ý¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤â¤«¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¼º¾Ð¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡»â»ÒÉñ¤Ï¼¡¤Ê¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÅÄÃæ¾¤Ë¤«¤ß¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¡¼·¯¤Ï¤³¤ì¤ò¼ê¤ÇÁË»ß¤¹¤ë°ìËë¤â¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌµ»ö¤òµ§¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥²¥óÃ´¤®¤À¤è¡×¤ÈÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£