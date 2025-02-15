¼¯Åç¡¦µ´ÌÚ´ÆÆÄ¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤ÊÇÔÀï¡×¾ÅÆî¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¹õÀ±È¯¿Ê¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£±Àá¡¡¾ÅÆî£°¡½£±¼¯Åç¡Ê£±£µÆü¡¦¥ì¥â¥ó£Ó¡Ë
¡¡¼¯Åç¤Ï¾ÅÆî¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£µ´ÌÚÃ£¡¦¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¼¯Åç¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³«»Ï£±£µÊ¬¤Þ¤Ç¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¹¶¼é¤È¤â¤Ë¥ê¥º¥à¤ò·ç¤¡¢¾ÅÆîÍ¥Àª¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï£Ä£Æ´ØÀî°êËü¤ä£Ä£Æ¾®ÃÓÎ¶ÂÀ¤¬¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤ÉÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢·èÄêµ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ£°¡½£°¤Ç¸åÈ¾¤Ø¡£
¡¡¸åÈ¾£±£¹Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¼éÈ÷¤ÇÀÛ¤µ¤¬ÏªÄè¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Æ±£²£¸Ê¬¤Ë¤ÏÎëÌÚÍ¥Ëá¤È¥ì¥ª¥»¥¢¥é¤Î£²¥È¥Ã¥×¤ò²¼¤²¡¢ÆÁÅÄÍÀ¤ÈÅÄÀîµü²ð¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÂå¥«¡¼¥É£µËç¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ³«¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸å¤í½Å¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬²ò·è¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·½Ð¤»¤ëÅ¸³«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤ÊÇÔÀï¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ã¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤â¸«¤é¤ì¡¢Áê¼ê¤¬¼éÈ÷¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¼ºÅÀ¸å¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ»½Ñ¤Î¤È¤³¤í¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¤È¤³¤í¤Ç¸þ¾å¤¬É¬Í×¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö²æËý¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È²þÁ±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£