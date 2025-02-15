»°ãø·°¡¢ÀäÌ¯¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂç¶½Ê³ ¡ª ¶¯¹ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë2ÀïÏ¢Â³·è¾¡ÅÀ¤ÎÂç³èÌö
¢£¥µ¥Ã¥«¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó 3¡¼0 ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎMF»°ãø·°¡Ê27¡Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Á°È¾27Ê¬¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÀäÌ¯¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÂ¸µ¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Ï6ÆüÁ°¤ÎFA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢»°ãø¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á2¡¼1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¼é¤ê¤ËÁË¤Þ¤ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢»°ãø¤À¤Ã¤¿¡£0¡¼0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾27Ê¬¡¢¼«¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤«¤éGK¡¦B.¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¡Ê22¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¡£ÇØ¸å¤«¤é¤ÎÆñ¤·¤¤¥Ñ¥¹¤ò²ÚÎï¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÂ¸µ¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¤ª¤µ¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁê¼êDF¤ò1¿Í¤«¤ï¤·±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£GK¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«7ÉÃ¤È¤¤¤¦°µ´¬¤ÎÂ®¹¶¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï´¿´î¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Î®¤ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë·¹¤¤¤¿¡£Á°È¾38Ê¬¤È¸åÈ¾18Ê¬¤ËFW¤ÎY.¥ß¥ó¥Æ¡Ê20¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á3¡¼0¤È²÷¾¡¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡£»°ãø¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£