¾®ÎÓÎÍÐÒ¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¡¡WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò»¥ËÚÂç²ñ
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò»¥ËÚÂç²ñ¤Ï15Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¤ÎÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¸Ä¿ÍÂè22Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS137¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¤¬137¥á¡¼¥È¥ë¡¢136.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×286.4ÅÀ¤Ç¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¡¢ÄÌ»»33¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢5°Ì¤Ë2ÅÙÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²Ï¡¤Ï9°Ì¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´¤Ï10°Ì¡£¾®ÎÓºóÂÀÏº¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤Î21°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2²óÌÜ¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®ÎÓ½á»ÖÏº¤Ï31°Ì¡¢ÆâÆ£ÃÒÊ¸¤Ï33°Ì¡¢º´Æ£¹¬Ü¿¤Ï40°Ì¡¢º´Æ£·Å°ì¤Ï43°Ì¡¢ÃÝÆâÂò¤Ï50°Ì¤À¤Ã¤¿¡£