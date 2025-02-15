35ºÐ¡È¶âÈ±¥®¥ã¥ë¡É¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¡°Õ³°¤ÊºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¡Ö¿²¸À¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤ê¡×¡ÖÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¡×
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¶âÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê35¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï20ÂåÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢30Âå¤ÎÇ»¤¤¥¥ã¥é¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¶âÅÄ¤Ï10Âå¤Î¤³¤í¤«¤é¶âÈ±¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡È¥®¥ã¥ë¥Õ¥¡¡¼¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶âÅÄ¤â¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¡£ÅÏÊÕºÌ¹á¤¬¡ÖÄ¹¤¯¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä«Áá¤¯ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡×¤ÈÁáµ¯¤¤Ö¤ê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¶âÅÄ¤â¡ÖÈè¤ì¤È¤«¼è¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¤â4²ó¤¯¤é¤¤µ¯¤¤Á¤ã¤¦¡£Ä´»Ò¤¤¤¤»þ¤Ç¤â2²ó¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÂ³¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Ì²¤ê¤¬Àõ¤¤¤È¤¤¤¦¶âÅÄ¡£¡ÖÇú¿ç¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Á´Á³¡£¼«Ê¬¤Î¿²¸À¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤Æµ¯¤¤¿¤ê¡¢µã¤¤¤Æµ¯¤¤¿¤ê¡£Ì´¸«¤Ê¤¤Æü¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¸«¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¼¡¡¹¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤µã¤¤¤Æµ¯¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÌ´¤ÎÃæ¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¡£Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£