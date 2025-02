¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¶¦¤Ë¡¢»êÊ¡¤Î½Õ¤Î¤Ò¤È¤È¤­¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡Ö¤¤¤Á¤´¤Å¤¯¤·¤Î¥Ñ¥Õ¥§ ÂèÆóÃÆ¡×2¼ï

「リーベルホテル大阪」では、1F「Cafe & Bar LIBER」にていちごをふんだんに使った「いちごづくしのパフェ 第二弾」2種を、2025年3月1日(土)〜5月12日(月)の期間限定で発売します。

リーベルホテル大阪「いちごづくしのパフェ 第二弾」2種

販売場所 : 1F「Cafe & Bar LIBER」

販売時間 : 14:00〜17:00

提供期間 : 2025年3月1日(土)〜2025年5月12日(月)

2024年12月から販売中(2月28日まで)での「いちごづくしのパフェ 第一弾」に続き、今回はさらに趣向を凝らし、見た目も華やかに☆

Cafe & Bar LIBERから眺めるホテルの正面玄関には、春になると桜の木々が花を咲かせます。

いちごの甘酸っぱさと共に、至福の春のひとときを楽しめます。

Printemps プランタン

価格:2,600円(ショートサイズ 1,600円)

Printemps(プランタン)」は、その名の通り「春」らしく華やかな、フォトジェニックな魅力あふれるパフェ。

苺とチョコをメインに仕上げており、温かいいちごクリームソースをかければ、薔薇の香りがふわっと広がります。

Calins カラン

価格:2,400円(ショートサイズ 1,400円)

「Calins(カラン)」は、フランス語で「抱きしめたくなるかわいらしさ」という意味。

いちごをふんだんに使用し、いくつもの層ごとに異なる食感や味わいが楽しめる贅沢なパフェです。

仕上げに桜の花をトッピング!

※記載の料金は全て消費税込みとなります。

※ショートサイズは、ランチタイム(11:30〜14:00L.O.)のみの提供となります。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

■店舗概要

店舗名 : リーベルホテル大阪

1F「Cafe & Bar LIBER」

所在地 : 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス : JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間 : 11:30〜22:00(フードL.O. 21:00、ドリンクL.O. 21:30)

※コース料理はL.O. 20:00

