¡Ú¤³¤Ö¤·¾Þ¡Û¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥Ð¥í¡¼¥º¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ï¢¾¡
¡¡2·î15Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦¤³¤Ö¤·¾Þ¡Ê3ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢²£»³Åµ¹°µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥Ð¥í¡¼¥º¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦º«¹×¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë¥ª¥ó¥¶¥à¡¼¥Ö¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥µ¥ó¥µ¥ó¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦º´¡¹ÌÚ¾½»°¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:35.3¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡Ú¾®ÁÒ1R¡Û±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¾è ¥À¥¤¥Á¥é¥Ý¡¼¥ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ë¥í¥¸¥ã¡¼¥Ð¥í¡¼¥º»º¶ð
¡¡²£»³Åµ¹°µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥Ð¥í¡¼¥º¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¿Ê¤ßºÇ¸åÊý¤Ø¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹½¤¨¤¿ËöµÓ¾¡Éé¤ÇÆâ¥é¥Á±è¤¤¤ò¥í¥¹¤Ê¤¯±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÇÏ·²¤Î´Ö¤«¤éº¹¤·µÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È100m¤«¤é¤Î¿¤Ó¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï3Æ¬²£ÊÂ¤Ó¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤éÎÏ¶¯¤¯ÆÍ¤È´¤±¤¿¡£
¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥Ð¥í¡¼¥º¡¡2Àï2¾¡
¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦º«¹×¡Ë
Éã¡§¥í¥¸¥ã¡¼¥Ð¥í¡¼¥º
Êì¡§¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥ó
ÊìÉã¡§¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï
ÇÏ¼ç¡§»ûÅÄÀéÂåÇµ
À¸»º¼Ô¡§¥à¥é¥«¥ß¥Õ¥¡¡¼¥à