ÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¤¬Áª¤Ö¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó¡×¨¡¨¡¥Í¥³¥¼¾¦Å¹ ÊÔ¡Ú³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó¥Õ¥§¥¢2025¡Û
½ñÅ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó¡×¥·¥êー¥º¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡ÊÂè2²ó¡Ë
´©¹Ô³«»Ï¤«¤é5Ç¯¤Ç¡¢Îß·×70ËüÉô°Ê¾å¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó¡×¥·¥êー¥º¡£2025Ç¯2·î¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ÈNHK½ÐÈÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó¡×¥·¥êー¥º¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ñÅ¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¤ªÅ¹¤Î¾Ò²ð¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó¡×¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ï°ÜÆ°½ñÅ¹¤«¤é
¨¡¨¡¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Î³«¶È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤È¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¾å¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£2·î28Æü¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï°ÜÆ°½ñÅ¹¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤ªÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ¾å¡§¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤ªÅ¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ë¤Ê¤é»¨²ß²°¤µ¤ó¤«ÂÌ²Û»Ò²°¤µ¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥¿¤Ç¤¹¤±¤ÉÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿»þ´ü¤ËÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¤È¤¤¤¦¸ÄÀÅª¤ÊËÜ²°¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ°¦ÃÎ¸©¤ÎËÀî¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¹¤°¤ÎÉüµ¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¦¥§¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¥Þ¥ë¥·¥§¤Ê¤É¤Ë¤â½ÐÅ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ÜÆ°ËÜ²°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥³¥¼¾¦Å¹¤Î°ÜÆ°½ñÅ¹
¨¡¨¡¤½¤Î¤È¤¤Ï¤´¼«¿È¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÅËÜ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¿·´©¤ò¡©
Ãæ¾å¡§ºÇ½é¤«¤é¿·´©¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÅÆþ¤ìÀè¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÊ¸²½ÉáµÚ¶¨²ñ¤µ¤ó¤ä°ìºý¼è°ú½ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤¹¤°2Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡2Ç¯¤Ç°ìµ¤¤Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ãæ¾å¡§¼«Ê¬¤Ç¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ï～¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡·èÃÇ¤Ç¤¤¿Æ°µ¡¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ¾å¡§¥Þ¥ë¥·¥§¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼þ¤ê¤Ë¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¼¼¤ÎÊý¤¬¾¦Å¹³¹¤Î¥Ó¥ë¤¬¶õ¤¤¤¿¤è¡¢¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¯¤¤¤¯¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ï¤ê¤È¥Î¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ÜÆ°½ñÅ¹¤ÎÃª¡£Ãæ±û¤Ë¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó¡×¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
Àî¤Î¾å¤ÎËÜ²°¤µ¤ó
¨¡¨¡¤ªÅ¹¤Ï¾¦Å¹³¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ¾å¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ë¶¶»Ô¤Ë¡Ö¿å¾å¥Ó¥ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Àî¤Î¾å¤Ë¥Ó¥ë¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ー¤Ê¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë£³³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤Î1¡¢2³¬¤ò¼Ú¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤µ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì30Ê¿ÊÆ¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±³¬¤ËËÜ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢£²³¬¤Ç¤Ï½ÐÈÇ¼Ò¤µ¤ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¼è¼¡¤µ¤ó¤È¤Î¤´·ÀÌó¤Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ¾å¡§È¬ÌÚ½ñÅ¹¤µ¤ó¤È¤Î¼è°ú¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¿·´©¤À¤±¤òÃÖ¤«¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ªÅ¹¤Ë¤Ï²¿ºý¤¯¤é¤¤ËÜ¤òÃÖ¤³¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ¾å¡§¿·´©¤À¤±¤Ç¡¢ËÜ¤Ï1000ºý¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÏÃÖ¤«¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¨¡¨¡¤ªÅ¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ¾å¡§¤¤¤Þ¤Î°ÜÆ°½ñÅ¹¤ÏÉ×¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ñÌ£¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ï¤¿¤·¤ÏÎÁÍý¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¸½Âå¥¢ー¥È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢É×¤Ï±é·à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸Êª¤Î¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ²Ê³Ø·Ï¤Î¤³¤È¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤´¤Ã¤¿¼Ñ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÅ¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢»ä¤¬¤â¤È¤â¤È»¨²ß²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÄÀÅª¤Ê»¨²ß¤âÃÖ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÇã¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤ªÅ¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤ªÅ¹¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤¿½ñÅ¹¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ¾å¡§´ØÀ¾¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó½é¤á¤ËÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤È¤Û¤ó¡×¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬»ä¤Î°ìÈÖ¤ÎÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£ÀÅ¤«¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õ´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏµþÅÔ¤Î·ÃÊ¸¼Ò¤µ¤ó¤äÌ¾¸Å²°¤ÎON READING¤µ¤ó¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ON READING¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ë¤ªÅ¹¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ²°¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»Å»öµ¢¤ê¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÍè¤Æ¥µ¥Ã¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤¤ËÆþ¤ëËÜ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤¬µï¾ì½ê¤À¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÎËÜ²°¤Ë¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£Íè¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÅ¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÎÆâ´Ñ¡£¤³¤ì¤«¤éÆâÁõ¤ä½ñÃª¤Ø¤ÎËÜ¤ÎÇÛ²Í¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ê¼èºà»þ¤Ï£±·î²¼½Ü¡Ë
¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó¡×¤È¥Í¥³¥¼¾¦Å¹
¨¡¨¡¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó¡×¥·¥êー¥º¤Ï¤¤¤ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ¾å¡§²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ëÁ°¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤ÅÚ°æÁ±À²ÀèÀ¸¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÚ°æÀèÀ¸¤Î¿·´©¤¬¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó¡×¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤ÆËÜ²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó¡×¤Î¥³ー¥Êー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤ÎËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¸ì¤«¤éÍî¸ì¤ä·úÃÛ¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤ÎËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥·¥êー¥º¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§´¶³Ð¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë´¶¤¸¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤Ä¤Þ¤á¤ë´¶³Ð¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤â¡Ø¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤ÆüËÜ¸ì¡Ù¤ä¡Ø¡ÖÆÉ¤à¡×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¡©¡Ù¤Ê¤É¡¢²¿ºý¤«ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£±é·à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Ï¡¢Ê¿ÅÄ¥ª¥ê¥¶¤µ¤ó¤Î¡Ø¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î±é·à¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ö³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ãæ¾å¡§½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Éー¥ó¤È¤¿¤¯¤µ¤óÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¹¥¤¤ÊËÜ¤òÁª¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Éý¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é·Ú¤¤¤·¡¢Ê¸¸ËËÜ¤è¤êÂç¤¤¯¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¡£Ê¬¸ü¤¯¤Ê¤¤¤«¤é»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡£¤¢¤È¡¢µ¤·Ú¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î´ðËÜ¤ò³Ø¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ¤òÇä¤ë³Ð¸ç¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿£±ºý
¨¡¨¡º£²ó¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤«¤é¤ª´«¤á¤Î£±ºý¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¶¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¤Î¡Ø¡ÖÆÉ¤à¡×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¡©¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£
Ãæ¾å¡§¤³¤ì¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¤ªÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¤¤ËËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤È¤«´ÊÃ±¤ËÆÉ¤á¤ëËÜ¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÆÉ¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À¤Î¤¬¡Ø¡ÖÆÉ¤à¡×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¡©¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤ò°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¤ßÊý¤Î¥Ï¥¦¥ÄーËÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Î¢ÀÚ¤ê´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¸¾Ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤ÉÕ¤¤È¡¢¡ÖËÜ²°¤ò¤ä¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤«¤¤¡©¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¤«¤éÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡³Ð¸ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
Ãæ¾å¡§¹â¶¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¤¬ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦Ê¸¾Ï¤ä¡¢¡Ö¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·àÌô¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¡¢¼«Ê¬¤Îº®Íð¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾Ï¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¼ã´³ÉÝ¤µ¤â´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¾¦¶ÈÅª¤Ë¸ÀÍÕ¤äÊ¸¾Ï¤ò¼è¤ê°·¤¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ø¡ÖÆÉ¤à¡×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¡©¡Ù¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª´«¤á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ãæ¾å¡§¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤ªµÒÍÍ¤â¥Ï¥¦¥ÄーËÜ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÆÉ¤ßÊý¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤È´«¤á¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤ÎËÜ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ¾å¡§¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¹Í¤¨¤¬¥¬¥é¥¬¥é¥¬¥é¤Ã¤ÆÊø¤ì¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ëÊ¸¾Ï¤Ë¤Ï·àÌô¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤Ë¤â´«¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥³¥¼¾¦Å¹¡¦Ãæ¾åÍ³Í´õ¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ß¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¤µ¤ó
¥Í¥³¥¼¾¦Å¹¡¡https://nekoze.base.ec/
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡¡¡@nekoze_shouten
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡@nekoze_shouten
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡ØNHK½ÐÈÇ ³Ø¤Ó¤Î¤¤Û¤ó ¡ÖÆÉ¤à¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¡©¡Ù¤Ê¤É¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¤Þ¤¿NHK½ÐÈÇ¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£