²Æì½Ð¿È¤Îµð¿Í¡¦Âç¾ëÂî¡¡²Æì¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë¹ÃÈå¤È¸ò¤ï¤·¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡Ä¡¡¡Ö±ó¤¤¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µÜºê¤«¤é°ÜÆ°¤·¤¿µð¿Í¤Ï15Æü¡¢²Æì¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¡¢²Æì½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÂç¾ëÂî»°Êá¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤Á¤Ó¤Ã»Ò¤«¤é¡ÖÂç¾ë¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼±ç¡£ÂÇ·âÎý½¬¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò·Ç¤²¤ÆÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖµÜºê¤è¤ê¤âÃÈ¤«¤¤¤·¡¢´À¤ò¤«¤¯ÎÌ¤â°ã¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤´Ä¶¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Î´¿À¼¤Ë¤Ï¡ÖµÜºê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¤¤¤ä¡¢¾éÃÌ¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¹ÃÈå¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¤Ç¿·²ÃÆþ¡£¤è¤ê¶¥Áè¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¡ÖÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÂÇ·âÌÌ¤Ç¡Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£
¡¡Îý½¬Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¹ÃÈå¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¥·¡¼¥ó¤â¡£¡Ö¡Ê¹ÃÈå¤Ï¡Ë¤³¤³¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬±ó¤¤¤Ê¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£²Æì¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£Âç¾ëÂî¤Ï¹ÃÈå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£