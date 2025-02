¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¤Î40¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤♡´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Æー¥Þ¥«¥Õ¥§¤òÅìµþŽ¥°¦ÃÎŽ¥ÂçºåŽ¥ËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ

エルティーアールでは、ハンギョドンの40周年をお祝いするテーマカフェを、2025年3月6日(木)より東京・愛知にて、3月12日(水)より北海道にて、3月13日(木)より大阪にて開催いたします。ハンギョドンたちがお花見を楽しんでいる様子をイメージした、「HANGYODON CAFE ~40th Anniversary~」が開催されます。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

40周年を祝うテーマカフェを開催

ハンギョドンの40周年を祝うテーマカフェが、期間限定で東京・愛知・北海道・大阪にて開催されます。

サンリオの人気キャラクター「ハンギョドン」が、お花見を楽しんでいる春らしいテーマカフェを開催。

さゆりちゃんたちとワイワイ楽しんでいる風景をイメージしたフードやスイーツ、グッズなどが登場します。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

開催概要

■東京・原宿:BOX cafe&space キュープラザ原宿店

期間:2025年3月6日(木)~4月20日(日)

■愛知・名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート名古屋2号店

期間:2025年3月6日(木)~4月20日(日)

■大阪・天王寺:BOX cafe&space 天王寺MIO店

期間:2025年3月13日(木)~4月20日(日)

■北海道・札幌:コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード

期間:2025年3月12日(水)~4月13日(日)

【予約方法】

2月12日(水)12:00よりカフェ公式サイトがオープン

2月12日(水)18:00~予約受付スタート(先着順)

予約金:660円(税込)

※予約特典付き

※1申込につき、4席まで予約可

【ハンギョドン】特典をご紹介

予約特典やメニュー特典など、豪華な特典が登場します。

【ハンギョドン】注目のメニューをご紹介

ハンギョドンの幸福飲茶(はっぴーやむちゃ)

価格:2,090円(税込)

ハンギョドンの辛チャイニーズ飯店

価格:1,690円(税込)

ハンギョドンのさくらまんてん冷やし中華

価格:1,590円(税込)

ハンギョドン 40周年お祝いケーキ

価格:1,690円(税込)

ハンギョドンとさゆりちゃんのお花見パフェ

ハンギョドン、春の湯めぐりきぶん

価格:1,390円(税込)

はるらんまんフロート

価格:1,090円(税込)

さくらブロッサムラテ

価格:990円(税込)

もものスプリングティーソーダ

価格:990円(税込)

※画像はイメージです

【ハンギョドン】オリジナルグッズも注目

アクリルキーホルダー(ランダム7種)

価格:770円(税込)

缶バッジ(ランダム7種)

価格:605円(税込)

アクリルミニフィギュア(ランダム6種)

価格:990円(税込)

クッションキーホルダー

価格:1,210円(税込)

クリアポーチ

価格:1,540円(税込)

ミニタオル

価格:1,430円(税込)

マグカップ

価格:1,980円(税込)

※画像はイメージです

期間限定のテーマカフェまで足を運んでみて

ハンギョドンの40周年をお祝いする、期間限定のテーマカフェをご紹介しました。

ハンギョドンがさゆりちゃんたちとお花見を楽しんでいる様子をイメージした、かわいいフードメニューやスイーツ、ドリンク、オリジナルアイテムが登場します。

40周年の記念すべきテーマカフェなので、ぜひこの機会に会場まで足を運んでみてはいかがでしょうか。