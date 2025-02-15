¿·º§¤Î²£»³Í³°Í¡¡²ÈÂ²¤ÈÉ×ÉØ¤Ç¿©»ö¤â¡Ä²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤«¤éÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£»³Í³°Í¡Ê32¡Ë¤¬14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²£»³¤ÏºòÇ¯12·î2Æü¤ËÃËÀ¥à¡¼¥É²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤Î¸å¾åæÆÂÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¿ÍÆ±»Î¤Î·ëº§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²È¤ËÃç´Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿²£»³¤Ï¡ÖÀî±ÉÍûÆà¤Á¤ã¤ó¤È¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤«¤éÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÀî±ÉÍûÆà¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÀî±É¤Î²ÈÂ²¤È¡¢²æ¡¹É×ÉØ¤Ç¤´ÈÓ¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Àî±É¤Ï2019Ç¯5·î¤ËÇÐÍ¥¤Î×¢À¥ÃÒµª¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¡¢23Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£