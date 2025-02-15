2·î15Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã¸©»åµûÀî»ÔÆâ¤Î»ÔÆ»ÏÆ¤ÎÌÚ¤òÈ²ºÎ¤·¤Æ¤¤¤¿77ºÐÃËÀ­¤¬ÅÝ¤ì¤¿ÌÚ¤Î²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¦Â­¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸åÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»åµûÀî»ÔÂçÆ¶¤Ë½»¤àÌµ¿¦¡¦²£»³Éð¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤Ç¤¹¡£

²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢2·î15Æü¸áÁ°11»þ²á¤®¡¢»åµûÀî»ÔÂçÆ¶¤Î»ÔÆ»ÏÆ¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¤¢¤ëÌÚ¤òÈ²ºÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤­¤¿ÌÚ¤Î´´¤Î²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¦Â­¤ÎÉ¨¾å¤«¤é²¼¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²£»³¤µ¤ó¤Ï¾å±Û»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤éÌó3»þ´ÖÈ¾¸å¤Î¸á¸å3»þÁ°¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤Ï¶á½ê¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡ÖÌÚ¤òÈ²ºÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÝ¤ì¤¿ÌÚ¤ËÂ­¤ò¶´¤Þ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÚ¤ÎÈ²ºÎºî¶È¤Ï¸áÁ°9»þº¢¤«¤é²£»³¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¶á½ê¤Ë½»¤àÃËÀ­4¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï²á¼ºÃ×»à¤â»ëÌî¤Ë»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£