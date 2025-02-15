¡Ö¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¡×¤¬¿å¤äÌý¤ò¤Ï¤¸¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤«¤é¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ë¤Þ¤Ç³èÍÑ¡ª
ÃÏµå¤ÈÂÀÍÛ¡¢ÃÂÀ¸¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡£ÃÏµå¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©
ÃÏµå¾å¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¤³¤ÎÃÏµå¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀÄ¤¤¶õ¤¬Í¼Êë¤ì¤ËÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡×¡ÖÂæÉ÷¤¬ÆüËÜÎóÅç¤á¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡×
¤½¤ó¤ÊÃÏµå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡ÖÍý·Ï»¨³Ø¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ·Ï¤ò´Þ¤àÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏµå¾å¤ÇÀ®Î©¤·¤¿Âç¼«Á³¤äµ¤¸õ¡¢Æ°¿¢Êª¡¢»ñ¸»¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤ò¤á¤°¤ëÂçµ¿Ìä¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê²óÅú¡ª¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÃÏµå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¤ÎÎò»Ë¤È¤Ï¡©¤Ê¤¼¿å¤äÌý¤ò¤Ï¤¸¤¡¢¾Ç¤²¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
·ÖÀÐ¤äÉ¹¾½ÀÐ¤«¤é»º½Ð¤µ¤ì¤ë¸¶»ÒÈÖ¹æ9¤Î¥Õ¥ÃÁÇ¡Ê¸µÁÇµ¹æ¤Ï£Æ¡Ë¡£¤½¤Î²½¹çÊª¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î²½³Ø¼Ô¥«¡¼¥ë¡¦¥·¥§¡¼¥ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ1771Ç¯¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÇÀ¤¬¶¯¤¤¸µÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½ã¿è¤Ê¥Õ¥ÃÁÇ¤ÎÃ±ÂÎ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤¤ï¤á¤Æº¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÅµ¤Ê¬²ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¼è¤ê½Ð¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²½³Ø¼Ô¥¢¥ó¥ê¡¦¥â¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ç¡¢1906Ç¯¤Ë¡Ö¥Õ¥ÃÁÇ¤Î¸¦µæ¤ÈÊ¬Î¥¤ª¤è¤Ó¥â¥¢¥Ã¥µ¥óÅÅµ¤Ï§¤ÎÀ½ºî¡×¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¿È¶á¤Ç¤â¥Õ¥ÃÁÇ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ÃÁÇ¤ÈÃºÁÇ¤¬·ë¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ç¤¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë²½¹çÊª¤¬ÅÉ¤é¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤³¤Î²½¹çÊª¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²½³Ø²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥å¥Ý¥ó¼Ò¡×¤Ë¤¤¤¿¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥ÈÇî»Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ1938Ç¯¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Æ¥Õ¥í¥ó¡×¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¾Ç¤²¤Ä¤«¤º¡¢¿å¤äÌý¤ò¤Ï¤¸¤¯¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥ÃÁÇ¤ÈÃºÁÇ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£Æù¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¾øÈ¯¤·¤ÆÃº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Å´¤ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î¶âÂ°ÌÌ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤¬¾Ç¤²¤Ä¤¤Î¸¶°ø¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¤Î·ë¹çÎÏ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤¿¤á¡¢²¹ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Û¤«¤ÎÊª¼Á¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëà»¤¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¿å¤äÌý¤ò¤Ï¤¸¤¯¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢±«»±¤ä¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä·úÃÛÍÑ¤Î¥Æ¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÎÅ´¹ü¤ÎÅÉÁõ¤Ë¤â¤³¤ì¤ò´Þ¤àÅÉÎÁ¤¬»È¤ï¤ì¡¢·úÊª¤ÎÊÝ¸î¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
Ãø¡á»¨³ØÁí¸¦¡¿¡Ø¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ù