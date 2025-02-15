Åìµþ¡¦Âçºå¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ¡¡¥¹¥«¥¸¥ã¥ó»ÑÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥ºÀè¹ÔÈ¯Çä¤â
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ê¥µ¥«¥â¥È¥Ç¥¤¥º¡Ë¡Ù¤ÎPOP UP STORE¤¬¡¢½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¤Ç2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÇßÅÄ¥í¥Õ¥È¤Ç4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥«¥¸¥ã¥ó»Ñ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬Àè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÀ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¹ØÆþÆÃÅµ¤â¤¢¤ë¡£
¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù ¡Ê¸¶ºî¡§ÎëÌÚÍ´ÅÍ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¸µ»¦¤·²°¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬²ÈÂ²¤È¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢º¹¤·¸þ¤±¤é¤ì¤ë»ÉµÒ¤¿¤Á¤ÈÀï¤¦¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¤Ç¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç2020Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¯¤¸¡Ê1²ó880±ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£A¾Þ¤Ï¥¹¥«¥¸¥ã¥ó»Ñ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¡¢B¾Þ¤ÏÁ´2¼ï¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¡£C¾Þ¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¡¢D¾Þ¤Ï¡Ö¥Û¥í´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡×¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¡¢E¾Þ¤Ï¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯2ËçÆþ¤ê¡¦Á´5¼ï¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤Æ5¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ö¥«¥é¥Ó¥Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¡ÊÁ´4¼ï¡¡2420±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¥¹¥«¥¸¥ã¥óver.¡×¡ÊÁ´10¼ï¡¡550±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¹¥«¥¸¥ã¥óver.¡×¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯2ËçÆþ¤ê¡¦Á´5¼ï¡¡550±ß¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡ÊÁ´10¼ï¡¡550±ß¡Ë¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È ¥¹¥«¥¸¥ã¥óver.¡×¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯3ËçÆþ¤ê¡¦5¼ï¡¡770±ß¡Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¤Î¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥ï¥¤¥ä¡¼¥ê¥ó¥° ¥¹¥«¥¸¥ã¥óver.¡×¡Ê5¼ï¡¡880±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡Ê5¼ï¡¡1100±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢5¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁ´¿È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¥¹¥«¥¸¥ã¥óver.¡×¡Ê5¼ï¡¡1980±ß¡Ë¤â¡£¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ß¥Ë¥¥ã¥é ¥¹¥«¥¸¥ã¥óver.¡×¡Ê5¼ï¡¡880±ß¡Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸å¤í¤¬¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥¹¥«¥¸¥ã¥óver.¡×¡Ê5¼ï¡¡550±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë ¥¹¥«¥¸¥ã¥óver.¡×¡Ê2750±ß¡Ë¤Ï5¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥¹¥«¥¸¥ã¥ó»Ñ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²«¿§¤È¹õ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë ¥¹¥«¥¸¥ã¥óver.¡×¡Ê3080±ß¡Ë¡¢¶»¤Ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿L¥µ¥¤¥ºÁêÅö¤Î¡ÖT¥·¥ã¥Ä ¥¹¥«¥¸¥ã¥óver.¡×¡Ê4400±ß¡Ë¡¢¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥° ¥¹¥«¥¸¥ã¥óver.¡×¡Ê3850±ß¡Ë¤â¤½¤í¤¦¡£
¡¡3300±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÆÃÀ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¹ØÆþÆÃÅµ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´ØÀ¾¤Ç¤ÏÇßÅÄ¥í¥Õ¥È 5³¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£»¨²ßÇä¾ì¤Ë¤Æ¡¢4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é4·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å9»þ¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å6»þ¡Ë¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï»ö¸åÄÌÈÎ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¡£
¡¡(C)ÎëÌÚÍ´ÅÍ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SAKAMOTO DAYSÀ½ºî°Ñ°÷²ñ