ÌÚÌÊÆ¦Éå¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ý¤ß¤¬À÷¤ßÅÏ¤ë¡ªÃæÌÜ¹õ¥«¥ì¡¼¡¡ÌÀÑÛÆ²¡ÖÅ´ÆéÄ¾¾Æ¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¥«¥ì¡¼¡×

中目黒カレー 明凛堂「鉄鍋直焼の麻婆豆腐カレー」

ケルベロスは、「中目黒カレー 明凛堂(中目黒本店)」にて、2025年2月6日(木)より「鉄鍋直焼の麻婆豆腐カレー」を販売中☆

【明凛堂の麻婆豆腐】

大蒜、生姜の薬味と四川省ピーシェンで3年間熟成された特級豆板醤、甜麺醤、紹興酒漬けのトウチを炒め香りを引き出し牛豚の合挽肉とあわせて焼き目をつけ、コク/旨み/香ばしさを引き立たせます。

木綿豆腐を使用することで旨みが染み渡ります。

自家製の焦がし葱生姜の旨辛ラー油を混ぜ込み、水溶き片栗粉でとろみを決めた後は香ばしく焼き目をつけるように丁寧に焼いて仕上げます。

本場四川省成都で修行した職人直伝の本格的な麻婆豆腐です。

【鉄鍋直焼の麻婆豆腐カレー】

本格的な調理法で仕上げた麻婆豆腐を明凛堂の欧風カレーと合わせた逸品です。

直火で焼き上げた鉄鍋に別々に盛り付けることで、各々の風味を味わっていただいた後、かき混ぜてお召し上がりいただくことで「本格四川×欧風カレー」の融合が完成します。

まさにシルクロードを横断するスパイスの世界観をお楽しみ頂ける逸品です。

【2種類の山椒を用意】

花山椒(赤山椒):独特の痺れを持つ四川料理には欠かせないスパイスです。

青山椒 :爽やかな山椒の風味が特徴のスパイスです。

【オススメのトッピングについて】

パクチーや茄子との相性が抜群です。

【新商品・販売商品一覧】

鉄鍋直焼の麻婆豆腐カレー

鉄鍋直焼の麻婆豆腐カレーSPトッピング

鉄鍋直焼の麻婆豆腐キーマカレー

鉄鍋直焼の麻婆豆腐丼

鉄鍋直焼の麻婆豆腐カレー :1,100円(税込)

鉄鍋直焼の麻婆豆腐カレースペシャルトッピング:1,500円(税込)

鉄鍋直焼の麻婆豆腐キーマカレー :1,300円(税込)

鉄鍋直焼の麻婆豆腐丼 :1,000円(税込)

※一日の数量限定販売

【店舗情報】

店舗名 : 中目黒カレー 明凛堂(中目黒本店)

所在地 : 東京都目黒区上目黒2-38-11 丸金ビル1F

オープン日: 2024年7月1日(月)

営業時間 : 11:00〜22:00(LO 21:30)

定休日 : 不定休

席数 : 16席

